Hivatalos látogatásra Pekingbe érkezett Kövér László, az Országgyűlés elnöke Csao Lö-csi, a Kínai Népköztárság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottsága elnöke meghívásának tett eleget – tájékoztatta kedden az MTI-t az Országgyűlés sajtófőnöke. Szilágyi Zoltán közlése szerint Kövér László a vendéglátójával folytatott tárgyaláson kijelentette, hogy Magyarország és a Kínai Népköztársaság együttműködését mindig is a barátság és a kölcsönös tisztelet jellemezte.

Hszi Csin-ping kínai elnök történelemi jelentőségű idén tavaszi magyarországi látogatásának sikere pedig új fejezetet nyitott a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatokban létrehozva a minden területre kiterjedő teljes stratégiai partnerség szintjét – áll a közleményben. A földrajzi távolság és az eltérő kultúra és társadalmi berendezkedés ellenére országainkat összeköti a fejlődés, illetve a béke iránti közös vágy – idézi a közlemény Kövér László szavait.

A tájékoztatás szerint Kövér László és Csao Lö-csi egyetértettek abban, hogy a két ország egymás partnere és egyben lehetősége is egymásnak a fejlődésben. Csao Lö-csi reményét fejezte ki, hogy a Kína és Kelet-Közép-Európa közötti együttműködés példaként szolgálhat és energiát adhat az ázsiai ország és az Európai Unió közötti kapcsolatok fejlődéséhez is.

Kövér László kijelentette, hogy Magyarország az Európai Unió Tanácsának elnöksége alatt mindent megtesz ennek elősegítésére – fogalmazott a közleményben.

A házelnök Magyarország tiszteletét és elismerését fejezte ki Kína utóbbi évtizedekben véghez vitt látványos fejlődéséért, amely a belső gazdasági átalakulás mellett a világpolitikában betöltött szerepére is kiterjedt, és ami által elfoglalhatja azt a helyet, amely többezer éves civilizációja alapján megilleti.

Örömmel és megelégedéssel tekintünk vissza, hogy 75 évvel ezelőtt hazánk volt az első országok egyike, amely elismerte a Kínai Népköztársaság megalakulását, és ezzel megteremtette barátságunk történelmi alapjait – fogalmazott Kövér László a tájékoztatás szerint.

Gazdasági és világnézeti szálak is összekötik a két országot

A házelnök arról is beszélt a találkozón, hogy 2020-ban és tavaly is Kína volt Magyarország legnagyobb külföldi befektetője, az Európai Unión kívül pedig Kína a legfontosabb kereskedelmi, befektetési partnere az országnak. A gazdasági szálak mellett a házelnök megemlítette azokat a kulturális, oktatási együttműködéseket, testvérvárosi kapcsolatokat is, amelyek az embereket közelebb hozzák egymáshoz.

A beszámoló szerint a tárgyalás során Kövér László szólt arról, hogy a kulturális különbségek ellenére a két országnak a világról alkotott véleménye is nagyban hasonló.

Büszkék vagyunk a történelmünkre, mindarra, amit jóban-rosszban megéltünk és elértünk, ragaszkodunk a szuverenitásunkhoz, és tiszteljük a partnereinket, és ugyanezt a tiszteletet várjuk el másoktól is – idézte a sajtófőnök Kövér Lászlót, aki azt is mondta, hogy Magyarország az egy Kína elv elkötelezett támogatója, tiszteletben tartja Kína területi szuverenitását, és elismeréssel tekint arra a törekvésre is, amelyet Kína a nemzetközi konfliktusok mérséklése érdekében kifejt.

Csao Lö-csi elmondta, hogy Kína támogatja Magyarország békemisszióját, a kínai-brazil kezdeményezésű Béke Barátai platform megfigyelői szerepvállalását, és nagyra értékeli azt, hogy a nemzetközi diplomáciában hazánk aktívan is szerepet vállalt az orosz-ukrán háború mielőbbi békés befejezése, a béketárgyalások megkezdése érdekében – közölte Szilágyi Zoltán.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a házelnöki küldöttség a látogatás során Csungkingban magyar érdekeltségű projekteket, Sencsenben pedig Magyarországon befektető kínai nagyvállalatokat is megtekint a napokban.