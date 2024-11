Putyinnak ez lenne a legjobb eredmény az amerikai választáson

2016-ban, amikor Donald Trump megnyerte a választást, durrantak a pezsgőspalackok Moszkvában. A közvélekedés szerint a Kreml ismét a republikánus jelölt sikeréért szorít, a Politico azonban úgy látja, hogy a valóságban a két lehetséges jövőbeli elnök közül valószínűleg egyik sem fogja teljesíteni mindazt, amit Moszkva szeretne.

Amennyiben igaza van a lapnak, abban az esetben felmerül a kérdés: Mit vár valójában Putyin az amerikai választásoktól? A válasz bizonyos szempontból egyszerűbb, mint elsőre gondolnánk, azonban a válaszig vezető út annál összetettebb.

„Putyin egy alacsony, hiú ember”

A republikánus jelölt már első elnökválasztási kampánya óta élvezte Moszkva bizonyos fokú csodálatát. Pontosabban Vlagyimir Putyin orosz elnök csodálja Trump csodálatát Putyin iránt.

Putyin egy alacsony, hiú ember

– jelentette ki Nina Hruscseva, a New York-i The New School professzora, Nyikita Hruscsov egykori szovjet miniszterelnök dédunokája. „A Kremlnek tetszik, hogy a magas, gazdag Trump abszolút tiszteli Putyint. Ez az orosz elnöknek felsőbbrendűséget biztosít” – fejtette ki a professzor.

Trump ráadásul az orosz elit tagjai számára is megnyerő. Az elnökjelölt „erős ember személyisége”, vagyona, barnítóval felturbózott megjelenése a nyugat-európai értelmiség számára könnyen visszataszító lehet, azonban az orosz elit számára egyáltalán nem idegen a vagyon hivalkodó fitogtatása. Trump konspiratív gondolkodása sok orosz mélyen gyökerező, a politikusaik és a propaganda által táplált meggyőződésével is egybecseng, miszerint az átlag amerikaiakat egy mélyállam (deep state) tartja túszként fogva.

A Kreml számára a legnagyobb vonzerőt Trump iránt természetesen az Ukrajnával kapcsolatos álláspontja jelenti. A republikánus jelölt ígéretet tett arra, hogy egy nap alatt véget vet a háborúnak, feltehetően úgy, hogy Kijevet területi engedményekre kényszeríti.

Putyinnak nagy szüksége van a győzelemre. Egy elhúzódó konfliktus, amit nem tud megnyerni, nem segíti a legitimitását

– jegyezte meg Abbasz Gallyamov, a Kreml egykori beszédírója.

Trumpban nem lehet megbízni?

Nyolc év telt el azóta, hogy a Kreml ünnepelt Donald Trump győzelme miatt, azóta azonban a saját bőrükön tapasztalták meg, hogy mi a legnagyobb hátránya annak, ha a republikánus jelölt kerül a Fehér Ház élére:

Donald Trump nem mindig tartja be az ígéreteit.

Az első ciklusa alatt konkrétan nem segítette az Oroszországgal való kapcsolatok helyreállítását, és a Krím és Kelet-Ukrajna elfoglalása miatti nyugati szankciók feloldásának ígéretét sem tartotta be. Miközben Putyin háromnapos inváziós terve lassan harmadik éve húzódik, Moszkva kételkedik abban, hogy Washington ellenségességét a Kreml-barátnak tartott jelölt gyengítené.

A választás semmit sem fog változtatni Oroszország számára, mert a jelöltek teljes mértékben tükrözik azt a kétpárti konszenzust, hogy országunkat le kell győzni

– írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese egy Telegram-posztban, majd Trump szavait a háború befejezéséről és az Oroszországgal való jó viszonyáról „banalitásoknak” nevezte.

„Bárki is nyeri a választásokat, nem látunk kilátást arra, hogy Amerika megváltoztatja oroszgyűlölő irányvonalát” – erősítette meg a biztonsági tanács elnökhelyettesének szavait Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

Ezt az álláspontot támasztja alá az is, hogy Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes ebben a hónapban helyére tette Trumpot, miután a volt amerikai elnök azt állította, első elnöki hivatali ideje alatt közel állt ahhoz, hogy nukleáris leszerelési megállapodást kössön Moszkvával és Pekinggel.

Nem, ez nem felel meg a valóságnak

– kommentálta Donald Trump szavait.

Harris nevetése tetszik Putyinnak

Vlagyimir Putyin szeptemberben, ha szarkasztikusan is, de kijelentette, hogy Kamala Harrist támogatja.

Joe Biden elnök volt a kedvencünk, ha lehet így nevezni

– mondta Putyin a Vlagyivosztokban megrendezett Keleti Gazdasági Fórumon tartott panelbeszélgetésen, amely rendezvény célja az oroszországi keleti régiókba történő befektetések ösztönzése volt.

Az orosz elnök elmondta, hogy miután Biden kiesett a versenyből, Oroszország azt fogja tenni, amit a demokrata elnök kért, vagyis „támogatni” fogja Harrist.

Olyan kifejező és ragályos nevetése van, hogy látszik rajta, hogy jól van

– fogalmazott Putyin, ami nevetést váltott ki a közönségéből.

Abbasz Gallyamov, a Kreml egykori beszédírója szerint ez egy tipikus „KGB-s fedőakció” volt, amely Trump javát hivatott szolgálni, de Nina Hruscseva szerint lehet valami igazság az orosz elnök gúnyos kijelentése mögött.

Putyin számára nem elég az, ha béke lesz

Trump ígérete az ukrajnai háború gyors befejezésére, még ha az Moszkva számára területeket is biztosítana, nem biztos, hogy Putyin számára a legkedvezőbb eredmény.

A háborút örökségének központi elemévé tette, és ezért addig fogja folytatni, ameddig csak kell, akarja és tudja

– mondta Nyikita Hruscsov egykori szovjet miniszterelnök dédunokája.

Harris ezzel szemben segíthet Putyinnak azzal, hogy meghosszabbítja a status quót, amely Moszkva szerint segít nekik, mivel a nyugati határozottság gyengül Oroszország offenzívájával szemben.

Mi a legjobb Putyinnak?

Az amerikai hírszerzés és a technológiai szakértők azzal vádolják Oroszországot, hogy továbbra is hamisított videókat és más, a kampány befolyásolására szánt dezinformációkat terjeszt az Egyesült Államokban. A tartalmak nagy része a demokraták táborát célozza – az egyik bizarr történet szerint Harris lelőtt egy veszélyeztetett orrszarvút Zambiában –, úgy tűnik, a céljuk az is, hogy általában véve aláássák a szavazásba vetett hitet. Az orosz állami média úgy festette le a választásokat megelőző időszakot, mintha a helyzet a cirkusz és a háborús övezet között mozogna.

Ebből az látszik, hogy a Kreml, ha tehetné, aligha kétséges, hogy a káoszra, a polarizációra és az amerikai demokráciából való kiábrándulásra szavazna. A jelenlegi indulatokkal teli választási hajrá pedig arra enged következtetni, hogy erre nagy esély van.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump 2019. június 28-án. Fotó: Anadolu / Getty Images)