Ezrek tüntettek Benjamin Netanjahu ellen Tel-Avivban a védelmi miniszter leváltása után

Az izraeli miniszterelnök kedden leváltotta Joáv Gallant védelmi minisztert, melyet spontán tüntetés követett Tel-Avivban, ahol több ezren demonstráltak Benjamin Netanjahu döntése ellen. A keddi döntésnél súlyos véleménykülönbségre hivatkozott, de már 2023 tavaszán is tervezte Gallant leváltását, azzal vádolva, hogy megpróbálja megbuktatni a kormányt.

Több ezren tüntettek Tel-Avivban, amelyet Joáv Gallant védelmi miniszter leváltása okozott. A tüntetők lezárták a főváros egy kulcsfontosságú közlekedési csomópontját. Mindkét irányban leállították a forgalmat, máglyákat gyújtottak, és barikádokat emeltek, melyek helyben kihúzott útjelző táblákból és építőanyagokból állnak − írja a The Times of Israel.

Mivel spontán módon kialakult tüntetés volt, ezért a rendőrség nem zárta el a közlekedési csomópont bejáratait, mint ahogyan azt a szombat esti tüntetés alkalmával tették. Becslések szerint mintegy kétezren vehettek részt a megmozduláson, ami annak határán mozog, amit a zsidó állam tüntetéseken engedélyez.

A résztvevők izraeli zászlók mellett észak-koreaival is protestáltak, ami vádirat a kormány felé, hogy a zsidó állam diktatúrába süllyedt. Benjamin Netanjahut a tüntetők árulónak nevezték, valamint azt is skandálták, hogy „mennyi vér fog még folyni, amíg távozik”, valamint előkerült a 2023-as kormányátalakításkor lezajlott demonstrációk jelszava is: „demokrácia vagy forradalom!”

Benjamin Netanjahu leváltotta a védelmi minisztert a háború kellős közepén

Ahogy korábban beszámoltunk róla, az izraeli miniszterelnök kedden bejelentette, hogy leváltotta Joáv Gallant védelmi minisztert. A miniszterelnök súlyos nézetkülönbségekre hivatkozva hozta meg a döntést, a Gázai övezetben és Libanonban zajló izraeli hadműveletek közepette.

A védelmi miniszteri posztot Jizrael Katz külügyminiszternek ajánlotta fel, az ő helyét pedig Gideon Szaár, az izraeli törvényhozás tagja venné át. Mindkét jelöltet megbízható és tapasztalt politikusnak tartja. Előbbi más tárcákat is vezetett korábban, valamint a biztonsági kabinet tagja volt; utóbbi pedig „a kormány és a kabinet tagjaként adhat nagy erőt”.

Benjamin Netanjahu szerint „komoly nézeteltérések alakultak ki a hadjárat irányításával kapcsolatban, és ezek a nézeteltérések olyan nyilatkozatokkal és tettekkel jártak együtt, amelyek ellentmondtak mind a kormány, mind a kabinet döntéseinek. Többször tettem erőfeszítéseket, hogy áthidaljam ezeket a szakadékokat, de azok csak tovább nőttek.”

A két politikus viszonya az elmúlt másfél évben egyre feszültebbé vált

A The Jerusalem Post arra is emlékeztetett, hogy Benjamin Netanjahu már 2023 márciusában is meneszteni akarta Gallantot, amikor a védelmi miniszter azt mondta: a kormány igazságügyi reformjai veszélyeztetik a nemzetbiztonságot. Akkor izraeliek százezrei vonultak az utcára tiltakozásul a „Gallant éjszakája” néven ismertté vált eseményen, és Netanjahu végül visszavonta a döntést.

A háború kitörése óta viszonyuk tovább romlott, Gallant nyilvánosan azzal vádolta Netanjahut, hogy politikai megfontolásokat von be a háborús döntéshozatalba, míg Netanjahu azzal vádolta Gallantot, hogy belülről próbálja megbuktatni a kormányt.