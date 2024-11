Szennyvizet eresztettek a városháza elé Újvidéken, a hatalom leváltását követelték

Pénteken leomlott az újvidéki vasúti pályaudvar tetőszerkezete, a romok alól estig tizennégy holttest került elő, köztük egy öt-, hat- és kilencéves gyermeké. A tragédia miatt nagyszámú tömeg tiltakozott az Építésügyi Minisztérium épületénél, kedd este pedig népes gyászmenet vonult végig az újvidéki vasútállomástól a városházáig. Később a tüntetők szennyvizet eresztettek ki egy tartálykocsiból, miközben ablakokat és ajtókat törtek be.

Mint arról beszámoltunk, november 1-jén tizennégy ember – köztük egy 5 és egy 9 éves kislány – meghalt és legalább harmincan megsérültek, amikor leomlott az újvidéki vasútállomás tetőszerkezete. Kedd este népes gyászmenet vonult végig az újvidéki vasútállomástól a városházáig. Annak a 14 áldozatnak a fényképét mutatták vádlón, akik a pályaudvar leomlott előtetője alatt lelték halálukat.

A példátlan tragédiáért a hatóságokat hibáztatják, és a felelősök megbüntetését követelték. A tiltakozókhoz a polgármesteri hivatal előtt néhány álarcos fiatal csatlakozott, akik erőszakkal próbáltak behatolni a rendőrök által jól védett épületbe. Késő este az államfő is Újvidékre érkezett.

A Szabad Magyar Szó kedd este arról számolt be, hogy a tüntetők szennyvizet eresztettek ki egy tartálykocsiból, miközben ablakokat és ajtókat törtek be. Mindezt korábban Misa Baculov képviselő jelentette be, hogy „hadd lássa a hatalom, hogyan érezzük magunkat”.

„Addig harcolunk, amíg nem teljesítik követeléseinket: a hatalom leváltását, Vucsevics és a felelősök eltávolítását. Nem törünk-zúzunk, hiszen ez a mi városunk. Ők azt akarják, hogy mindent felgyújtsunk, miközben otthon ülnek. Ezt nem fogjuk megengedni. Ez az ő felelősségük. Ha most elmegyünk anélkül, hogy követeléseink teljesülnének, soha nem lesz holnap. Örökre rabszolgák maradunk, ha most feladjuk. Felszólítom Vucsevicset, Duricsot és minden felelőst, hogy jelenjenek meg itt. Nyissák ki az ajtót, és engedjenek be minket!” – mondta Baculov beszédében.

8 Galéria: Szennyvizet eresztettek a városháza elé Újvidéken, a hatalom leváltását követelik Fotó: Marko Djurica / Reuters

A tüntetők festékkel dobálták az épületet, majd megpróbáltak bejutni oda, miközben azt kiabálták, hogy „bűnösök vagytok”. A tüntetők Goran Vesics építésügyi miniszter, Milos Vucsevics miniszterelnök és Milan Durics újvidéki polgármester távozását is követelik.

