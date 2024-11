„Tudása egy bélyeg hátoldalát sem töltené ki” – veszélyben van Várhelyi Olivér biztosi pozíciója

Ursula von der Leyen ezúttal egészségügyi és állatjóléti biztosnak jelölte Várhelyi Olivért, ami jól mutatja az Európai Bizottság elnökének Orbán Viktorral szembeni személyes bizalmatlanságát, azonban a Politico szerint most még ez a tisztség is veszélybe került, mivel valószínű, hogy az Európai Parlament többsége nem áll be a magyar miniszterelnök jelöltje mögé.