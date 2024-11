Volodimir Zelenszkij a Puskás Arénában: Budapest emlékszik, hogyan néztek ki a szovjet tankok

Volodimir Zelenszkij az Európai Politikai Közösség budapesti csúcstalálkozóján felszólalva elárulta, szerdán beszélt Donald Trumppal, az amerikai elnökválasztás győztesével, a beszélgetést pedig jónak és eredményesnek minősítette. Az ukrán elnök megjegyezte, egyelőre nem tudhatják, milyen konkrét lépései lesznek Trumpnak, de erős Egyesült Államokra van szüksége Európának, ahogy az Egyesült Államoknak erős Európára, „ezt a kapcsolatot a szövetségesek között meg kell becsülni”.

Zelenszkij azzal folytatta, hogy az utolsó EPK-csúcstalálkozó óta a háború jelentősen kiéleződött, az eszkaláció felelősének Oroszországot nevezte, és kijelentette, „észak-koreai katonák európai földön próbálják megölni népünket”, Észak-Korea „háborút folytat Európában”. A politikus arra emlékeztetett, hogy a júliusi, Nagy-Britanniában tartott EPK-csúcs óta sokan beszéltek arról, hogy Ukrajnának engedményeket kellene tennie Oroszország felé.

Ez elfogadhatatlan Ukrajna számára, és öngyilkosság egész Európa számára. Mi lenne ezután? Európának Kim Dzsongun kegyeit kellene keresnie abban a reményben, hogy hagyja békén Európát?

– tette fel a kérdést Zelenszkij, hozzátéve, egyetlen vezető sem ezt képzelné el, aki hozzájárult az egyesült, erős, békés Európa felépítéséhez, ugyanakkor a béke az erőn keresztül koncepciója korábban már bizonyította hatékonyságát. Zelenszkij szerint nem szabad abban az illúzióban lenni, hogy a gyengeség kimutatásával, vagy az európai pozíciók kiárusításával igazságos békét vásárolhatnak. „A béke az erősek jutalma, így az erős Európának nincs alternatívája. Az egység pedig elengedhetetlen az erőhöz.”

Az ukrán elnök úgy vélekedett, hogy Oroszország nem területszerzési szándékkal indította a háborút, mert Oroszországnak nagyobb területe van, mint bárki másnak. Szerinte Moszkva globális hatalmat akart, kezdve az Ukrajna feletti ellenőrzéssel, mint ahogy azt a szovjet időkben tették.

Budapest emlékszik, hogyan néztek ki a szovjet tankok. Az ukrán városok nem felejtik el az orosz bombákat. És akárcsak Budapest, Ukrajna minden városa, valamint minden ország biztonságot és békét érdemel

– szögezte le Zelenszkij, aki megköszönte az Ukrajnának nyújtott támogatást, hozzátéve, elegendő fegyverre van szükségük, nem csak arra, hogy a tárgyalásokon támogassák őket. Zelenszkij úgy látja, hogy Vlagyimir Putyin csak a háborúra gondol, és nyomásgyakorlással lehet határt szabni neki, az nem segít, hogy néhányan az európai vezetők közül húsz éve ölelgetik Putyint.

Nyitottak az elképzelésekre, de Ukrajnának kell döntenie

Zelenszkij kifejtette, hogy olyan diplomáciai rendszert építettek fel, amely képes Oroszországot az igazságos béke irányába tolni, arra is emlékeztetett, hogy a győzelmi terv az asztalon van. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hálásak a partnereiknek, és nyitottak minden konstruktív ötletre, de Ukrajnának kell eldöntenie, hogy mi legyen, és mi ne legyen napirenden a háború lezárása érdekében.

A politikus arról is beszélt, hogy a háború számláját Oroszország felé kell benyújtani, nem Ukrajna irányába. Megjegyezte azt is, Finnország és Svédország NATO-csatlakozása megmutatta, hogy az európai vezetők hogyan képzelik el a biztonsági garanciákat: nem szavakon, hanem a NATO-n keresztül.

Az ukrán elnök úgy fogalmazott: „Szeretnék köszönetet mondani minden vezetőnek, aki megvédi Ukrajna jogát arra, hogy az orosz vagyonból származó pénzeszközöket az orosz agresszió elleni védekezésre használja fel.”

Az orosz állam nem értékeli sem az embereket, sem az erkölcsöt – csak a pénzt értékeli. [...] Őszintén szólva ez ukrán pénz. Ukrajnában az orosz csapatok városok és falvak százait pusztították el. Népünk milliói vesztették el otthonukat

– magyarázta gondolatait az ukrán elnök. Szerinte most ahelyett, hogy okokat keresnének a döntések késleltetésére, „kell találnunk egy mechanizmust, amellyel pénzt küldhetünk Ukrajnába, hogy minél hamarabb elkezdhessük a munkát”.

Zelenszkij arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszország továbbra is elegendő olajat tud eladni a háború folytatásához, elkerülik a szankciókat, valamint drónokat és rakétakomponenseket vásárolnak világszerte, ráadásul továbbra is képesek az instabilitás terjesztésére a Száhel-övezetben, Észak-Afrikában, a Közel-Keleten, és olyan országokban, mint Jemen.

Az ukrán elnök végül hangsúlyozta, hogy együtt megállíthatják Oroszország háborúját, és válaszolhatnak más kihívásokra is, ez viszont csak közösen lehetséges.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán az Európai Politikai Közösség (EPC) budapesti tanácskozásán a Puskás Arénában 2024. november 7-én. Fotó: Szabó Bernadett / Reuters)