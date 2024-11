31 év börtönbüntetésre ítélték az orvost, aki Covid-oltás helyett mérget fecskendezett áldozatába

Gyilkossági kísérlet és orvosi dokumentumok meghamisításának vádjával több mint harmincegy év szabadságvesztéssel sújtott kedden Newcastle magisztrátusi bírósága egy brit orvost, aki Covid–19-vakcinának álcázva méreganyaggal oltotta be édesanyja élettársát. Az 53 éves Thomas Kwan magát ápolónak kiadva mérget fecskendezett be áldozata, Patrick O’Hara szervezetébe, aki ugyan túlélte a merényletet, de szervezetében egy életveszélyes húsevő bakteriális fertőzés alakult ki, amely miatt több műtéti beavatkozásra is szüksége volt – közölte az MTI.

A Sunderland városában háziorvosként praktizáló Kwan az észak-angliai Newcastle magisztrátusi bíróságán bűnösnek vallotta magát az októberi gyilkossági kísérlet ügyében.

A tárgyalást vezető bíró kiemelte, hogy a vádlott visszaélt az egészségügyi rendszerben való jártasságával, és tettével meggyengítette a társadalom egészségügyi szakemberekbe vetett bizalmát.

A brit koronaügyészség (CPS) közleménye szerint a férfi egy idáig ismeretlen méreganyagot adott be áldozatának.

Az örökségért mérgezett

Az ügyész a gyilkossági kísérlet indítékának a vagyonszerzést nevezte, elmondása szerint az orvos az édesanyja végrendelete miatt követte el tettét, mivel abban az élettársát nevezte meg törvényes örökösének.

A vádlott átfogó tudásán kívül a méreganyagokkal kapcsolatos kutatásait használta fel terve végrehajtásához, és magát ápolónak kiadva édesanyja házában felkereste az áldozatot, ott megmérte édesanyja vérnyomását, és emlékeztető Covid-oltás helyett méreganyagot juttatott be az élettárs szervezetébe.

Az orvos hamis név alatt jelentkezett be egy szállodába, gépjárművén hamis rendszám szerepelt, és parókát viselt az „oltás” beadása alatt. Elfogása után nagy mennyiségű ricint, valamint egy ricin előállítását tartalmazó receptet is találtak. A ricin rendkívül mérgező fehérje, a világ egyik legismertebb mérge, amelyből egy tűhegynyi mennyiség is halálos kimenetelű lehet.

Az orvos áldozatának leleteit vizsgáló vegyészszakértő megállapította, hogy O'Hara szervezetébe nem találtak ricint.