Velence után újabb város vezeti be a belépőjegyet a rengeteg turista miatt

Olaszországnak egyre nagyobb fejtörést okoz az ország látványosságaihoz özönlő rengeteg turista. Az aggodalom persze teljesen érthető, hiszen Itáliában számos világörökségi kincs található, melyeket szeretnének megvédeni. Velence után pompeji döntött úgy, hogy kizárólag belépőjegy fejében léphetnek be a városba turisták.

Úgy tűnik, Olaszországban megelégelték a rengeteg turistát. Korábban Velence a világon elsőként vezette be, hogy belépődíjat kell fizetniük a turistáknak, ha szeretnének belépni a városba. Később pedig Róma főpolgármesteri hivatala közölte, hogy a jövőben a Trevi-kút megtekintése is fizetős lehet. Az örökségvédelem jegyében hozott döntések sorában pedig Pompeji következik a sorban, a város ugyanis maximálja a jövőben a látogatók számát és névre szóló belépőjegyet is bevezetnek.

Napi 20 ezer főben maximálják a látogatók számát és bevezetik a névre szóló belépőjegyet Pompejiben, miután idén nyáron több mint 4 millió fővel rekordot döntött a dél-olaszországi régészeti park látogatottsága, és egyes vasárnapokon, amikor ingyenes a belépés, 36 ezren tolongtak az ókori romváros utcáin.

Idén 33,6 százalékkal nőtt a park látogatottsága, és egyelőre napi átlagban „csak” 11 200 turista kereste fel Olaszország egyik fő idegenforgalmi nevezetességét, de az ingyenes vasárnapokon és néhány normál fizetős napon a látogatók száma már meghaladta a 20 ezret.

Pompeji tehermentesítése céljából ingyenes retúr buszjáratokat is indítanak más környékbeli látnivalókhoz, így Stabiába, Torre Annunziátába és Boscorealéba. Az új intézkedések november 15-től lépnek életbe. A nyári főszezonban emellett idősávokat vezetnek be a látogatásra.

Olaszországban minden hónap első vasárnapján ingyenes a belépés az állami múzeumokba, a világörökségi listán is szereplő Pompejiben a legolcsóbb jegy 18 euróba kerül.