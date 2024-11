Mit keresett Placido Domingo a szingapúri Magyar Hónap rendezvényén?

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az elmúlt években Magyarország és Szingapúr kapcsolatai mind politikai, mind gazdasági szinten jelentősen megerősödtek. Számos magas szintű találkozót sikerült megtartani, és a két ország közötti kereskedelmi forgalom 2023-ban először haladta meg az 1 milliárd dollárt. Lényeges az is, hogy Magyarország idén tölti be az Európai Unió Tanácsának elnökségét, amely globális jelentőségű esemény, nemcsak Európában, hanem a világ más pontjain is.

Különösen fontos, hogy Ázsiában – ahol olyan dinamikusan fejlődő gazdaságok és innovációs központok találhatók, mint Szingapúr – felhívjuk a figyelmet az európai politikai folyamatokra. Az elnökség időszaka Magyarország számára kiváló lehetőség arra, hogy megerősítse az EU és Ázsia közötti partnerségeket, és növelje Magyarország láthatóságát és szerepét a régióban.

Kikkel mutatkozott be Magyarország Szingapúrban?

Arról, hogy mi is zajlott a rendezvényeken, az Index a szingapúri magyar nagykövetet, Pach Juditot kérdezte. A diplomata elmondta, hogy a Magyar Hónap során számos területen mutatták be Magyarország értékeit: a gasztronómiától és kultúrától kezdve az innováción és kutatás-fejlesztésen át egészen a divatig. Az eseménysorozat nemcsak kulturális kapcsolatokat épít, hanem külgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű. Az a tény, hogy egy kisebb ország, mint Magyarország, ilyen nagy és sokrétű rendezvénysorozatot képes megvalósítani, erősíti az üzleti bizalmat, erőt sugároz, és hitelesen mutatja be, hogy Magyarországban érdemes megbízni és befektetni.

Mivel Szingapúr globális gazdasági és pénzügyi központ, ha itt sikerül felkelteni az érdeklődést Magyarország iránt, annak messze túlmutató nemzetközi hatása lehet, hozzájárulva hazánk láthatóságának növeléséhez az ázsiai és globális üzleti környezetben.

Külön büszkék vagyunk arra, hogy ez a közel 100 millió forint értékű rendezvénysorozat teljes egészében több különböző nemzetközi és magyar cég szponzorációs forrásaiból valósult meg. Ez pedig jól mutatja, hogy a magyar kezdeményezések vonzóak a nemzetközi partnerek számára"

– mondta a nagykövet, majd hozzátette: az ilyen támogatás csak erősíti Magyarország hitelességét és vonzerejét a nemzetközi üzleti és diplomáciai együttműködésekben. A programok összeállításánál az volt a cél, hogy minden társadalmi csoporthoz és korosztályhoz közel hozzák Magyarországot. Gasztronómiai rendezvények széles választékát kínálták, így öt különböző étteremben lehetett magyar ételeket kóstolni, továbbá voltak főzőtanfolyamok, bor- és gin kóstolók, valamint bemutatkoztak a magyar kézműves sörök is. A gyermekekre és családokra is gondoltak, hiszen óvodákba és iskolákba látogattak el, ahol meséltek Magyarországról, gyerekeknek szóló foglalkozásokat, sőt még egy rajzversenyt is szerveztek.

A hazai innováció és tudományos eredmények is bemutatkoztak: volt Rubik-kocka verseny, kiállítás volt Nobel-díjasainkról, és a Magyar Kutatási Hálózat pedig a kutatási és befektetési együttműködésekről tartott előadást. Dobor Dorina divattervezővel, valamint a szingapúri mellrák alapítvánnyal közösen egy divatbemutatót is szerveztek.

A népi hagyományaink iránt érdeklődők számára a Kéve és a Sziget néptáncegyüttes tartott bemutatókat és táncházakat. A hónap kiemelkedő eseménye pedig egy nagyszabású, majdnem 1200 fős koncert volt Magyarország EU-elnöksége alkalmából, ahol a Virtuózok produkció tehetséges fiatal előadói olyan világsztárokkal léptek fel, mint Dimash Quadaibergen és HAUSER.

A koncert meglepetés fellépője pedig maga Placido Domingo volt, aki először adott koncertet a városállamban.

Csak magának ennek az eseménynek hihetetlen pozitív visszhangja volt.

Mit tanulhatnak tőlünk a szingapúriak?

Az 5 és fél milliós állam lakói rendkívül pozítivan fogadták a rendezvényeket, amelyeken mintegy 2500 helyi lakos fordult meg. A nagykövet szerint Szingapúrhoz hasonlóan Magyarország is exportorientált, nyitott gazdasággal rendelkezik, és mindkét állam elkötelezett a szabadkereskedelem erősítése mellett.

Ebben a szellemiségben folyamatosan tanulhatunk egymástól, hiszen a gazdasági növekedés, az innováció és a fenntarthatóság terén mindkét ország kiváló eredményeket ér el"

– mondta Pach Judit. A közös értékek és célok, mint a gazdasági versenyképesség és a globális piacon való helytállás, továbbra is lehetőséget biztosítanak a szoros együttműködésre, és ezeken a területeken kölcsönösen gazdagíthatjuk egymás tapasztalatait.

Hány magyar él most Szingapúrban?

Bár a követségnek nincsenek pontos adatai, de körülbelül 250-300 magyar él Szingapúrban, és sokan közülük a magas hozzáadott értéket képviselő ágazatokban dolgoznak, mint például az IT, pénzügy, és mérnöki területek. Emellett vannak, akik akadémiai, kutatói pozíciókat töltenek be, illetve magyar vállalkozók is működnek itt. A helyi magyar közösség aktív, és a nagykövetséggel közösen rendszeresen szerveznek programokat, ahol a hazai kultúra és a hagyományok ápolása mellett egymás támogatása is fontos szerepet kap.

Miniszterelnök váltás is volt idén a városállamban

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy vajon hoz-e változást az új kormányfő, Lawrence Wong miniszterelnöksége, hiszen a szingapúri társadalomban a megélhetési költségek emelkedésével és az egyenlőtlenségek növekedésével egyre nagyobb a társadalmi csoportok közötti szakadék, komolyan megnőttek a megélhetési költségek és a lakásárak.

Pach Judit erről azt mondta, Lawrence Wong miniszterelnök célja, hogy növelje a gazdasági ellenállóképességet, előmozdítsa a társadalmi egyenlőséget, és kezelje a megélhetési költségek növekedését. Beszédeiben hangsúlyozta a társadalmi különbségek áthidalásának és a hátrányos helyzetű csoportok támogatásának fontosságát, miközben a fenntartható fejlődést is kiemelte környezetbarát kezdeményezésekkel. Wong szerint a nemzeti egység és a közösségi részvétel támogatása mellett fontos a felkészülés a jövő kihívásaira, ennek érdekében pedig elengedhetetlen a befektetés a képzésbe és az oktatásba. Összességében, mint miniszterelnök, víziója egy befogadóbb és prosperálóbb Szingapúr megteremtésére irányul minden polgár számára.

A szingapúri kormány mindig hosszú távú megoldásokban gondolkodik, és már most is számos intézkedést vezetett be a megélhetési költségek enyhítésére, például különböző támogatásokat biztosítanak a lakásvásárlók és a kisjövedelműek számára. A kihívások ellenére a kormány célja továbbra is az, hogy fenntartsa a társadalmi kohéziót és biztosítsa a gazdasági stabilitást.