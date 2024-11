Orbán Viktor által irányított nőgyülölőnek nevezték, most magyarázatot követelnek tőle

Miért gondolják, hogy nem vagyok a nők szövetségese? Négy nővel élem az életemet – válaszolta szerdán tartott megerősítő meghallgatásán Várhelyi Olivér az Európai Parlamentben. A magyar biztosjelölt, aki az egészségügyért és az állatjólétért felelne, ezzel csak még jobban magára haragította az őt nőgyülőlőnek tartó képviselőket. Ez is közrejátszhatott abban, hogy egyelőre nem kapta meg a szükséges támogatást, és hétfőig írásban kell válaszolnia a szakbizottságok kiegészítő kérdéseire. A kérdéssor már elérhető, ezt mutatjuk most be.

A több mint háromórás szerdai meghallgatáson Várhelyi Olivér számos kritikus kérdést kapott. A biztosjelöltet különösen a vakcina- és abortuszügyben támadták a leghevesebben, ezeket higgadtan kezelte, azonban több képviselőt nem győzött meg.

Emma Fourreau baloldali képviselő személyes hangvételű felszólalásában „Orbán Viktor által irányított nőgyűlölőnek" nevezte Várhelyit.

A biztosjelölt hangsúlyozta, hogy maga is négy nővel él együtt, így nem is érti, „miért gondolják, hogy nem vagyok a nők szövetségese?". Erre tapsot is kapott, ám kritikusait inkább csak feltüzelte, ez a kiegészítő kérdéseket tartalmazó dokumentum bevezetőjéből is látszódik.

A meghallgatáson szakmai kérdéseket is bőven intéztek Várhelyihez, ezek nem hozták zavarba, az egészségügyi és állatjóléti témákból is felkészülten érkezett. Élő tudósításunkat ide kattintva olvashatja el.

Kemény kérdéseket kapott a biztosjelölt

„Mélységesen sajnáljuk, hogy a biztosjelölt saját kezdeményezésére nem kért bocsánatot a Parlament plenáris ülésén tett becsmérlő megjegyzése miatt, amely kétségbe vonja a Parlament és annak tagjai iránti tiszteletét és őszinte együttműködését” – kezdődik az Európai Parlament weboldalára feltöltött dokumentum, amely a kiegészítő kérdéseket tartalmazza.

„A képviselők csalódottak voltak továbbá a következő megjegyzések miatt, amelyeket arra a feltételezésre adott, miszerint nem a nők szövetségese:

Nehéz lesz mindezt egy perc alatt megválaszolni, de miért gondolja, hogy nem vagyok a nők szövetségese? Négy nővel élem az életemet. Három lányom van, és a feleségemmel élek. Nem tart engem a nők szövetségesének?

– idézték a dokumentumban Várhelyit. „Végezetül mélységesen sajnáljuk, hogy az ön részéről nem volt egyértelmű a kérdés, hogy jó ötlet volt-e a magyar kormány részéről a Szputnyik V és a Sinopharm vakcinák engedélyezése a COVID-19 válság idején” – tették hozzá.

Első kérdés – női jogok

Ezután ismertették a kérdéseket, amelyek meglehetősen összetettek, és a nők jogaitól, a vakcinákon át az állatjóléti témákat is érintik.

Hogyan fogja előmozdítani a nők jogait?

Milyen konkrét lépéseket fog tenni a szexuális és reproduktív egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és annak biztosítása, valamint a nők egészségügyi helyzetének javítása és annak biztosítása érdekében, hogy az uniós egészségügyi politikák előmozdítsák a nemek közötti egyenlőséget az egészségügyi ellátásban?

Az Európai Parlament támogatja a szexuális és reproduktív egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést minden tagállamban. A megerősítő meghallgatása során ön az EU hatáskörének korlátozására hivatkozott, azonban az uniós politikák támogathatják a szexuális és reproduktív egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést.

Fog-e aktívan dolgozni a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv javításán és aktualizálásán annak biztosítása érdekében, hogy a reproduktív egészségügyi ellátással egyáltalán nem vagy nem megfelelően rendelkező tagállamokban élő emberek biztonságosan és bizalmasan részesülhessenek ilyen ellátásban egy másik tagállamban?

Második kérdés - vakcina

Hogyan fogja előmozdítani az EMA által jóváhagyott vakcinák elterjedését, és hogyan fog küzdeni a vakcinákkal kapcsolatos bizonytalanság és az ezzel kapcsolatos dezinformáció és félretájékoztatás ellen minden tagállamban, beleértve az ön tagállamát is?

Hogyan fogja biztosítani, hogy a „kiskapuk" használata ne ássa alá a biztonságos és hatékony vakcinák jóváhagyására szolgáló uniós rendszert?

A spanyolországi tragédiával kapcsolatos válaszában a képviselők úgy értesültek, hogy a HERA már rendelkezik a tetanusz és a dengue elleni vakcinák készleteivel, amelyek készen állnak a bevetésre. Meg tudja erősíteni, hogy ez valóban így van?

Harmadik kérdés – antimikrobiális rezisztencia

Az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelemre irányuló uniós fellépések fokozásáról szóló tanácsi ajánlásban szereplő egyes célok az „Egy egészségügy" megközelítés keretében nem teljesülnek. Hogyan kíván változtatni e célok elérésén, többek között a tagállamokkal a nemzeti terveikben szereplő intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésen keresztül, további intézkedéseket hoz az antimikrobiális szerek körültekintő használatának és gondosságának előmozdítása érdekében?

A Parlament úgy véli, hogy sürgős cselekvésre van szükség, és a tagállamok előrehaladásának egyszerű nyomon követése 2027-ig nem elegendő. Megfontolnak-e további jogalkotási intézkedéseket 2027 előtt, és hogyan fogják nyomon követni, hogy a nemzeti cselekvési terveket elegendő finanszírozás kíséri-e a 2030-as célok eléréséhez?

Úgy tűnik, hogy az EU egésze jó úton halad az állati antimikrobiális szerek fogyasztásának jelentős csökkentése felé, különösen az uniós mezőgazdasági termelők erőfeszítéseinek köszönhetően. Figyelembe véve azonban a tagállamok eltérő kiindulópontjait, hogyan biztosítaná, hogy az egyes tagállamokban meglévő csökkentési különbözetek az állatgyógyászati antimikrobiális szerek értékesítésének és felhasználásának tényleges csökkenését eredményezzék?

Emellett hogyan javítaná az antimikrobiális rezisztencia és az antimikrobiális szerek fogyasztásának tagállamok általi nyomon követését?

Hogyan javítaná az antimikrobiális rezisztencia kezelésére irányuló nemzeti stratégiák harmonizációját?

Tekintettel a kihívások súlyosságára, hogyan erősítené meg a vonatkozó importellenőrzéseket, és hogyan biztosítaná az EU-n belüli harmonizáltabb végrehajtást?

Negyedik kérdés – élelmiszer címkézés

Hogyan fogja biztosítani egy olyan, az egész EU-ra kiterjedő, átfogó, kötelező élelmiszer-címkézési és nyomonkövethetőségi rendszer bevezetését, amely a különböző meglévő önkéntes rendszereket (fenntartható és etikai szempontok) egységes, világos keretbe foglalja, anélkül, hogy további terhekkel járna, amelyek növelnék a fogyasztói árakat?

Hogyan kívánja támogatni a tagállamok közötti konszenzust ebben a kérdésben?

Elkötelezett-e a csomagolás elején található tápértékjelölés összefogása mellett az egészséges választások előmozdítása érdekében?

Továbbá, hogyan fogja egy ilyen rendszer biztosítani, hogy a fogyasztók teljes körű tájékoztatást kapjanak az összes élelmiszertermék eredetére vagy származási helyére vonatkozó bővített információk révén, ezáltal fokozva a fogyasztóvédelmet, csökkentve az élelmiszerpazarlást és támogatva a fenntartható gyakorlatokat?

Ötödik kérdés – állatjólét

Az állatjólétre vonatkozó uniós szabályokat a tagállamok meglehetősen eltérően alkalmazzák. Ön szerint melyek azok az elsődleges akadályok, amelyek hozzájárulnak a megfelelési szintek közötti különbségekhez, és milyen konkrét intézkedéseket vagy támogatást javasolna annak érdekében, hogy segítse a mezőgazdasági termelőket kötelezettségeik hatékonyabb teljesítésében?

Milyen végrehajtási kihívásokat azonosít a jelenlegi rendelkezésekben?

Biztosjelöltként hogyan kívánja korszerűsíteni a hatályos állatjóléti rendeleteket, és hogyan kívánja felmérni a lehetséges változtatások hatását?

Úgy gondolja, hogy az importot is be kellene vonni egy ilyen jogszabályba? Ebben a tekintetben hogyan lehetne biztosítani, hogy a harmadik országok megfeleljenek az uniós követelményeknek?

És hogyan teljesítené konkrétan a meghallgatás során tett kötelezettségvállalását, hogy olyan kiegyensúlyozott megközelítést biztosítson, amely gazdaságilag életképes a mezőgazdasági termelők számára, és nem akadályozza versenyképességüket

Továbbá, mint biztosjelölt, mi a véleménye az ANIT bizottság állatszállítással kapcsolatos következtetéseiről?

Hétfő a határidő

Várhelyinek hétfőig kell válaszolnia a képviselők kérdéseire. Ezt követően a koordinátorok második értékelő ülést tartanak, amely után kétharmados többségre lesz szükség a magyar biztos elfogadásához. Az Európai Parlament ugyan közvetlenül nem dönthet egy-egy jelöltről, de a teljes testületet meg kell szavaznia, és előtte jelezheti, ha valakinek a személyében vagy a portfóliójában akadályt lát ehhez.

(Borítókép: Várhelyi Olivér az Európai Bizottságnak az egészségügyért és állatjólétért felelős magyar jelöltje felszólal az Európai Parlament szakbizottsági meghallgatásán Brüsszelben 2024. november 6-án. Fotó: Purger Tamás / MTI)