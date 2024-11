Gyapotszedésre szólítottak fel fekete diákokat Amerika-szerte, nyomoz az FBI

Az FBI és több más hatóság is nyomozni kezdett, miután több tucatnyi afroamerikai – köztük sok gyerek – kapott olyan rasszista hangvételű üzeneteket, amelyben gyapotszedésre hívták őket. Több államból is érkeztek ilyen jelentések, azonban még nem tudni pontosan, hogy hányan kaptak ilyen üzenetet.

Nyomozni kezdett az FBI, miután rengeteg fekete férfi, nő és gyerek kapott Amerika-szerte rasszista szövegű üzeneteket, amelyben név szerint megszólítva gyapotszedésre szólították fel a címzetteket – írja az AP.

Egyelőre nem világos, hogy ki áll az üzenetek mögött, és arról sem áll rendelkezésre átfogó lista, hogy pontosan kinek küldték el őket, de az eddigi információk alapján a címzettek között középiskolások és egyetemisták is vannak.

A névtelenül küldött üzenetekről több államból, köztük New Yorkból, Alabamából, Kaliforniából, Ohióból, Pennsylvaniából és Tennessee-ből is érkezett jelentés. Mindegyik hasonló hangnemben íródott, azonban eltérő megfogalmazással küldték ki őket.

Némely üzenet arra utasította a címzettet, hogy egy bizonyos időpontban „a holmijával együtt” jelenjen meg a megadott címen, míg egyes üzenetekben nem tüntettek fel helyszínt. Némelyikük megemlítette a hivatalba lépő elnöki adminisztrációt is.

A hatóságok már nyomoznak

Az FBI közlése szerint a nyomozóiroda kapcsolatba lépett az igazságügyi minisztériummal, a Szövetségi Hírközlési Bizottság pedig közölte, hogy „a szövetségi és állami bűnüldöző szervek mellett” vizsgálja az üzeneteket. Az ohiói főügyészi hivatal szintén arról számolt be, hogy vizsgálja az ügyet.

Tasha Dunham a kaliforniai Lodiból elmondta, hogy 16 éves lánya szerda este, a kosárlabdaedzés előtt mutatta meg neki az egyik üzenetet. Az SMS-ben név szerint szólították meg a lányt, majd arra utasították, hogy jelentkezzen egy észak-karolinai „ültetvényen”.

Nagyon nyugtalanító volt. Mindenki csak azt próbálja kitalálni, hogy mit jelent ez az egész? Szóval, határozottan sok félelem és aggodalom volt bennem

– mondta Dunham.

A lánya eleinte azt hitte, hogy ez egy rossz tréfa, de a keddi elnökválasztás után felkorbácsolódtak az emberek érzelmei. Dunham és családja úgy gondolta, hogy aljasabb dologról lehet szó, ezért jelentették az esetet a helyi bűnüldöző szerveknek.

„Nem voltam rabszolgasorban. Az anyám sem volt rabszolgasorban. De néhány generációval távolabb vagyunk. Szóval, ha belegondolunk, milyen brutális és szörnyű volt a rabszolgaság a mi népünk számára, ez szörnyű és aggasztó” – mondta Dunham.

Középiskolás diákok is megkapták az üzenetet

A pennsylvaniai Montgomery megyében körülbelül hat középiskolás diák ikapta meg az üzeneteket – mondta Megan Shafer, a Lower Merion iskolai körzet megbízott felügyelője.

Ezeknek az SMS-üzeneteknek a rasszista jellege rendkívül nyugtalanító, amit még inkább az a tény, hogy gyerekek voltak a célpontok

– írta a szülőknek küldött levelében.

Néhány nagyobb egyetem, köztük a dél-karolinai Clemson és az Alabamai Egyetem diákjai is arról számoltak be, hogy ők is kaptak ilyen üzeneteket. A clemsoni rendőrség közleményében arról írt, hogy „sajnálatos, rasszista indíttatású szöveges és e-mail üzenetekről” értesítették őket, és arra buzdítottak mindenkit, hogy aki ilyen üzenetet kapott, az mindenképp jelentse jelentse.

A Tennessee állambeli Nashville-ben található történelmi fekete egyetem, a Fisk University közleményt adott ki, amelyben „mélységesen nyugtalanítónak” nevezte a néhány diákját célzó üzeneteket.

Nyugalomra szólított fel, és biztosította a diákokat, hogy az üzenetek valószínűleg botoktól vagy rosszindulatú szereplőktől származnak, akik nem jelentenek valós veszélyt.

A Missouri NAACP (Nemzeti Szövetség a Színes Emberek Előrehaladásáért) elnöke, Nimrod Chapel elmondta, hogy Missouri Állami Egyetem tagozatának fekete diákjai olyan üzeneteket kaptak, amelyekben Trump győzelmére hivatkoztak, és név szerint szólították fel őket „gyapotszedésre jövő kedden”. Elmondása szerint értesítették a rendőrséget, amely meg is kezdte a nyomozást.

Ez egy jól szervezett és erőforrással rendelkező csoportra utal, amely úgy döntött, hogy a bőrünk színe alapján amerikaiakat vesz célba szülőföldünkön

– mondta Chapel egy nyilatkozatában.

„A fenyegetés és a rabszolgaság említése 2024-ben nemcsak mélységesen nyugtalanító, hanem a gonoszság olyan örökségét állandósítja, amely a Jim Crow-korszak előtti időkre nyúlik vissza, és most arra törekszik, hogy megakadályozza a fekete amerikaiakat abban, hogy ugyanolyan szabadságot élvezzenek az élet, a szabadság és a boldogság keresésében” – mondta Derrick Johnson, az NAACP elnök-vezérigazgatója. „Ezek az akciók nem normálisak. És nem hagyjuk, hogy normalizálódjanak” – tette hozzá.