Gyászol a modellvilág, meghalt a kilencvenes évek szupermodellje

46 éves korában meghalt Georgina Cooper brit szupermodell, aki az 1990-es években, a Cool Britannia (az Egyesült Királyság popkultúra szempontjából kiemelkedő korszaka) idején vált híressé, barátai között tudhatta többek között Kate Mosst, a kilencvenes évek brit divatikonját.

Halálának pontos okáról egyelőre nem közöltek részleteket, de a Bild információi szerint Cooper és férje a görög Kos szigeten nyaralt, amikor a modell rosszul lett a hotelben, ahol megszálltak, néhány nap alatt pedig annyit romlott az állapota, hogy a helyi kórházból mentőhelikopterrel szállították Krétára. Ott az intenzív osztályra került, ahol öt nappal később meghalt.

A modell egykori ügynöke szerint Cooper nemrég házasodott meg. A szakma minden részéből érkeznek elismerő és búcsúzó szavak.

Teljesen megdöbbentett a halála, nemrég beszéltünk meg egy találkozót, miután a közelmúltban megházasodott. Ő volt az egyedi, »hézagfogú« lány. Mérhetetlenül fog hiányozni, nyugodj békében, Georgie, soha nem felejtelek el, és mindig szeretni foglak, találkozunk a túlvilágon

– nyilatkozott Dean Goodman, Cooper egykori ügynöke.

Cooper 13 évesen kezdett el modellkedni, amikor édesanyja 1992-ben benevezte az Elite Look of The Year versenyre, és ott harmadik helyen végzett. „Gap-Tooth Girl”-ként (azért, mert rés volt az első két foga között – a szerk.) nagy sikert aratott modellként, olyan fotósoknak dolgozott, mint Corinne Day, és olyan divatházaknál alakította a karrierjét, mint Alexander McQueen, Burberry és Stella McCartney. Cooper fia, Sonny születése után vonult vissza a modellkedéstől, később a vendéglátásban tevékenykedett.