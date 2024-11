Újabb rettegett offenzívát indít Oroszország, észak-koreai katonákat is bevetnek

Oroszország 50 ezer fős haderővel, köztük észak-koreai katonákkal készül offenzívát indítani a Kurszki területen – jelentette a The New York Times november 10-én amerikai és ukrán tisztségviselőkre hivatkozva.

A támadás ukrán tisztviselők szerint a közeljövőben kezdődik – írja a Kyiv Independent. Emlékezetes: Ukrajna augusztusban indított meglepetésszerű offenzívát a Kurszki területen, és tartja állásait.

Mint írták,

Oroszország most úgy halmozott fel 50 ezer katonát az új offenzívához egy amerikai jelentés szerint, hogy közben nem vonta ki katonáit a kelet-ukrajnai frontról sem.

Ukrajna keleti része továbbra is az oroszok fő célpontja, és jelentős eredményeket értek el a Donyecki területen. Bár Oroszországnak sikerült visszafoglalnia a Kurszki terület egyes részeit, nagyobb támadást még nem indított a térségben – mondta egy amerikai tisztviselő a The New York Timesnak.

Arról is szó esett, hogy a múlt hónapban Oroszországba érkezett észak-koreai katonák valószínűleg közvetlenül részt vesznek a Kurszki terület műveletében. Könnyűgyalogságként fognak harcolni, ami azt jelenti, hogy páncélozott járművek segítsége nélkül sebezhetővé válhatnak az ukrán tüzérségi és dróntámadásokkal szemben – írta a The New York Times.

Az orosz és az észak-koreai katonák várhatóan súlyos veszteségeket szenvednek majd, amikor az ukránok ellen harcolnak a Kurszki területen – vélik amerikai tisztviselők. Volodimir Zelenszkij elnök egy hete, november 4-én azt közölte, hogy Észak-Korea már mintegy 11 ezer katonát telepített a Kurszki területre.