Donald Trump, az Egyesült Államok frissen megválasztott elnöke csütörtökön telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ez volt az első telefonos egyeztetés a két vezető között az amerikai elnökválasztás óta. A The Washington Post című lapnak a beszélgetés tartalmát ismerő forrása szerint az ukrajnai háborúról is értekeztek.

Mint ismert, elnökválasztási kampányában Trump azt állította, hogy megválasztása esetén azonnal véget vetne az ukrajnai háborúnak, bár részleteket sem akkor, sem azóta nem árult el a tervéről, de többször elhangzott, hogy esetleg Ukrajna területi integritásának csorbulásával volna elérhető a béke. Trump a választások óta mintegy 70 világvezetővel beszélt, köztük Volodomir Zelenszkij ukrán elnökkel – ehhez a híváshoz Elon Musk is csatlakozott.

A Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonhívást Trump floridai üdülőhelyéről bonyolította le a The Washington Post információi szerint. A lap szerint

Trump többek között azt tanácsolta az orosz elnöknek, hogy ne eszkalálja tovább az ukrajnai háborút, valamint emlékeztette az Egyesült Államok markáns katonai jelenlétére Európában.

A vezetők megvitatták az európai béke lehetőségeit is, továbbá Donald Trump kifejezte érdeklődését a további beszélgetések iránt, hogy „az ukrajnai háború mielőbbi megoldásáról” tárgyaljanak – állítja a lap névtelenséget kérő forrása.

Két, az ügyet ismerő személy szerint ukrán tisztviselők is értesültek a Putyin-féle hívásról, és nem tiltakoztak a beszélgetés lefolytatása ellen, mert előre tudták, hogy Trump tárgyalni fog Putyinnal a háború diplomáciai megoldásáról.

Trumpék még bizalmatlanok

A megválasztott elnök első telefonbeszélgetései a világ vezetőivel még nem a külügyminisztérium és az amerikai kormány tolmácsainak közreműködéseivel zajlanak. Trump átmeneti csapata ugyanis még nem írta alá a megállapodást az Általános Szolgáltatási Igazgatósággal, ami az elnöki átmeneteknél szokásos eljárás. Trump és csapata „bizalmatlanok” a hivatásos kormánytisztviselőkkel szemben, miután az első ciklusa alatt kiszivárogtak az elnöki hívások leiratai. „Egyszerűen csak közvetlenül hívják Trumpot” – mesélt az érvényben lévő protokollról a hívásokat ismerő egyik forrás.

Moszkva kezdetben hűvösen reagált Trump győzelmére: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak azt mondta, hogy Putyin nem tervezi felhívni „egy olyan barátságtalan ország leendő elnökét, amely közvetlenül és közvetve részt vesz az államuk elleni háborúban”. Csütörtökön azonban Putyin nyilvánosan gratulált Trumpnak a győzelméhez, dicsérte a pennsylvaniai merényletkísérletre adott „férfias” válaszát, és kijelentette, hogy „kész” beszélni Trumppal.

„Trump a kampányában arról beszélt, hogy ő mindent az alkukon keresztül lát, hogy képes olyan alkut kötni, amely mindenkit a békéhez vezet. Ő legalábbis békéről beszél, nem pedig konfrontációról és arról, hogy stratégiai vereséget okozna Oroszországnak” – nyilatkozta Peszkov a Rosszija orosz állami tévécsatornának. Míg szerinte Joe Biden elnök és Kamala Harris alelnök Ukrajnával kapcsolatos stratégiája kiszámítható volt, Peszkov hozzátette, hogy „Trump kevésbé kiszámítható, ahogyan az is, hogy Trump mennyire tartja magát a választási kampányban tett kijelentéseihez”.

Sokba kerül a háború az amerikaiaknak

Mint ismert, Trump és Zelenszkij múlt szerdai telefonbeszélgetése barátságos hangnemben zajlott, de a kijevi tisztviselők aggódnak amiatt, mit jelent majd a Trump-adminisztráció „a háborús erőfeszítésekre nézve”. Hogy mit jelenthet ez a katonai támogatásokat érintve, azt itt foglaltuk össze. Ukrajnának havonta több milliárd dollár gazdasági és katonai támogatásra van szüksége ahhoz, hogy továbbra is ki tudja védeni a nála nagyobb és jobban felszerelt ellenségét, amely az elmúlt hónapokban jelentős katonai előretörést ért el. Trump panaszkodott a háború amerikai adófizetőkre háruló költségeire, és bizalmasan megjegyezte, hogy Ukrajnának a békéért esetleg fel kell adnia egyes területeit, például a Krímet.

Bár Trump nem fejtette ki a háború befejezésére vonatkozó tervét, azt mondta, hogy Ukrajna számára előnyös lett volna, ha a háború korábbi szakaszában köt egyezséget, mivel az ország továbbra is veszít katonákat, civileket és infrastruktúrát. „Bármilyen alku – a legrosszabb alku is – jobb lett volna, mint ami most van” – mondta Trump egy szeptemberi észak-karolinai beszédében.

Egy volt amerikai tisztviselő, aki értesült a Putyin-féle telefonbeszélgetésről, azt mondta: Trump valószínűleg nem akar úgy hivatalba lépni, hogy közben újabb válság alakul ki Ukrajnában, amelyet az oroszországi eszkaláció idéz elő, „ami arra ösztönzi az elnököt, hogy megakadályozza a háború súlyosbodását”. A kérdés már csak az, hogy konkrét lépésekkel teszi-e mindezt.

Az orosz–ukrán háború fejleményeit hétfőn is percről percre követjük ebben a cikkünkben.

(Borítókép: Donald Trump amerikai elnök köszönti Vlagyimir Putyin orosz elnököt Oszakában 2019. június 28-án. Fotó: Mikhail Svetlov / Getty Images)