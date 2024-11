Medvehúsból főznek ételeket egy tátracsorbai étteremben

Kiakadtak az állatvédők, miután kiderült, hogy egy Szlovákiában található étteremben medvehúsból készült ételeket kínálnak. A tátracsorbai vendéglátóhelyen medvegulyást és medvetepertőst is felszolgálnak. A szlovák állatvédelmi törvények alapján csak külön engedéllyel lehetne védett állatok húsával kereskedni.

Több medvehúsból készült ételt is felvett a kínálatába nemrég egy tátracsorbai étterem. A népszerű vendéglátóhelyen medvegulyást és medvetepertőst is felszolgálnak – számolt be róla a Napunk című felvidéki magyar lap.

Az állatvédők szerint a szlovák állatvédelmi törvények alapján tilos védett állatokkal és az ebből készült termékekkel kereskedni. Kivételes esetekben a környezetvédelmi minisztérium adhat külön engedélyt az árusításra.

Michal Haring, egy helyi civil szervezet munkatársa szerint nem valószínű, hogy a szlovák étterem betartja a törvényeket.

Az étterem dolgozói azt állítják, hogy a medvehús megszerzéséhez megfelelő kapcsolataik vannak a Tátrai Nemzeti Park (TANAP) Igazgatóságával.

Mindeközben cáfolta a TANAP, hogy az étterem által felszolgált medvét a nemzeti parkhoz tartozó vadászterületeken ejtették el.

Az állatvédők feljelentést tettek az ügyben, emellett a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelet (SIZP) is vizsgálatot indított.

Mint írtuk, a medvehús fogyasztása több veszélyt is rejthet. Tavaly novemberben több mint tíz ember lett rosszul Észak-Karolinában, miután nem megfelelően átsütött medvehúsból ettek. Megállapították, hogy a grillezés résztvevői a trichinellózis nevű ritka, parazitás betegséget kapták el.

A paraziták általában olyan állatokat fertőznek meg, mint a medvék, pumák, rozmárok, rókák, vaddisznók és házi sertések. A CDC szerint ha a hús nyers, vagy nem sütik át megfelelően, akkor a fertőzés a fonálféreg lárváival együtt átkerül az emberi szervezetbe. A lárvák a vékonybélben kifejlett férgekké fejlődnek, majd a véráramba és az izomszövetbe is bejutnak.