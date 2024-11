Idilli képpel zárta a kampányidőszakot Donald Trump és Joe Biden

Donald Trump és Joe Biden a választásokat követően első alkalommal találkozott szerdán a Fehér Ház Ovális Irodájában. Az Egyesült Államok regnáló elnöke szívélyes hangulatban fogadta a megválasztott régi riválisát, hangsúlyozva a békés átmenet fontosságát. A családias légkör azért is szokatlan, mivel ez a bensőséges viszony az elmúlt hónapokban hiányzott a kampányhajrából, ami majdnem Donald Trump életét követelte.

Megtörtént szerdán Donald Trump leendő és Joe Biden regnáló amerikai elnök választásokat követő első találkozója az Ovális Irodában. A kandallóban lobogó tűz előtt üldögélő két régi politikai rivális látványa a Reuters által készített felvételen szinte képes elfeledteti a majdnem merénylettel végződő kampányidőszakot.

Joe Biden, az Egyesült Államok 46., leköszönő elnöke a találkozón hangot adott annak a várakozásának, hogy „mint mondtuk, zökkenőmentes legyen az átmenet”. „Mindent megteszünk, hogy biztosítsuk, amire szükségük van” – tette hozzá az elnökjelölti versenyből nyáron visszalépő demokrata politikus.

Üdvözöljük, üdv újra

– üdvözölte barátként Joe Biden Donald Trumpot.

A választási kampány során a 81 éves amerikai elnök a demokráciát fenyegető veszélyként ábrázolta Trumpot, míg a 78 éves republikánus politikus inkompetensnek állította be az amerikai államfőt, miután még 2020-ban választási csalást emlegetve adta át a hatalmat a Demokrata Párt politikusának.

A politika kemény, de ma már újra szép, és én nagyon nagyra értékelem, hogy az átmenet olyan zökkenőmentes lesz, amennyire csak lehet, Joe

– fogalmazott Donald Trump, aki január 20-án veszi át a Fehér Ház elnöki székét.

A first lady, Jill Biden is csatlakozott férjéhez, aki már megérkezésekor üdvözölte Donald Trumpot. A Fehér Ház tájékoztatása szerint Joe Biden felesége átadott Donald Trumpnak egy kézzel írott gratuláló levelet feleségének, Melania Trumpnak címezve, kifejezve „csapata készségét, hogy segítsen az átmenetben”. Az újságírók több kérdést is szegeztek a vezetőknek, azonban rövid időn belül kitessékelték őket.

Képviselőkkel ünnepelt a leendő elnök

A szerdai találkozót megelőzően Donald Trump a Képviselőház republikánus képviselőivel ünnepelte győzelmét, akiknek jó esélyük van arra, hogy a november 5-i választási eredményekkel megőrizzék az irányítást a Kongresszus alsóháza felett.

Hát nem jó nyerni? Jó dolog nyerni. Mindig jó nyerni

– fogalmazott Donald Trump, hozzátéve, hogy „a Képviselőház nagyon jól teljesített”.

A választáson győztes republikánus politikus csapata, amely már bejelentette a leendő elnök kabinetjének néhány tagját, a Fehér Ház közlése alapján még nem írta alá azokat a megállapodásokat, amelyek az irodahelyiségek és kormányzati felszerelések, valamint információk átvételéhez szükségesek.

(Borítókép: Donald Trump és Joe Biden a washingtoni Fehér Házban 2024. november 13-án. Fotó: Kevin Lamarque / Reuters)