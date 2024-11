Donald Trump lehet a TikTok megmentője

Mint arról beszámoltunk, áprilisban salátatörvényben hagyta jóvá a szenátus a képviselőház által kétpárti támogatást élvező jogszabályt, amely záros határidőn belül kitiltaná az Egyesült Államokból a TikTokot. Az alkalmazásnak januárig kell új, nem kínai székhelyű tulajdonost találnia, különben elveszíti a hozzáférést az amerikai felhasználókhoz.

A TikTok most abban reménykedik, Donald Trump megtalálja a módját, hogy ne tiltsák be az alkalmazást az országban, ugyanis a frissen megválasztott amerikai elnök kampánykörútján több ígéretet is tett erre vonatkozóan – írja a The Washington Post.

„Meg fogom menteni a TikTokot” – mondta júniusban Trump. Megválasztása óta még nem jelentette be, hogy milyen döntést hozott az ügyben, vagy hogy hogyan jár majd el, de egyes tanácsadók arra számítanak, hogy szükség esetén beavatkozik a TikTok érdekében.

A törvényben szereplő határidő, ameddig a TikTok kínai székhelyű tulajdonosának, a ByteDance-nek el kell válnia a TikToktól, január 19-e, ez Donald Trump beiktatása előtti nap. A cég azonban fellebbezett, és még ha nem is nyernek, a pereskedés miatt a kérdés Trump második ciklusára tolódhat ki, ami nagyobb mozgásteret adna neki.

Alan Rozenshtein, az igazságügyi minisztérium volt nemzetbiztonsági tanácsadója szerint, ha a határidő Trump hivatalba lépése után jár le, és ő egyenesen le akarná állítani a tilalmat, Trump nyomást gyakorolhatna a kongresszusra, hogy helyezze hatályon kívül a törvényt, vagy arra ösztönözhetné igazságügyi miniszterét, hogy tartózkodjon annak végrehajtásától.

A törvény teljes hatályon kívül helyezése a ByteDance tulajdonában hagyná a TikTokot, és újra felerősíthetné az aggodalmakat Washingtonban, többek között a vezető republikánusok körében, Kína potenciális befolyása miatt az alkalmazásra. A ByteDance azonban 2022-ben egy átfogó, Project Texas néven ismert javaslatot ajánlott a Biden-kormányzatnak, amely az Egyesült Államokban való további működésért cserébe hatalmas befolyást biztosítana az amerikai kormánynak a munkaerő és a technikai alapok felett, amit a kormány elutasított.

A Capitol Hillen mindkét párt törvényhozói továbbra is azzal érvelnek, hogy a TikTok nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az amerikaiakra nézve. Attól tartanak, hogy népszerűsége megnyitja az utat a kínai kormány előtt az amerikai felhasználók adatainak gyűjtésére, de ezt a vádat a TikTok határozottan tagadja.