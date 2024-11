Emberiesség elleni bűncselekménnyel vádolják Izraelt

A Human Rights Watch emberi jogi szervezet szerint Izrael Gázában és Libanonban is erőszakosan telepíti ki a civil lakosságot, amivel megszegi a genfi egyezményt, és szembemegy az ENSZ belső kitelepítési vezérelveivel. A szervezet a Nemzetközi Büntetőbírósághoz fordult, miközben szankciókat követel Izrael ellen. A zsidó állam eközben azzal védekezik, hogy törvényesen jártak el az evakuálási folyamatok alatt.

A Human Rights Watch (HRW) jelentése szerint Izrael evakuációs parancsokat alkalmaz Gázában palesztin civilek tömeges és kényszerű kitelepítésére. A New York-i székhelyű emberi jogi szervezet azt állítja, bizonyítékok állnak a rendelkezésükre, amelyek a polgári lakosság erőszakos elszállítására utalnak. A szervezet szerint ezzel Izrael súlyosan megsérti a genfi egyezményt, ezért a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumának értelmében háborús bűncselekménynek minősítették – számolt be a súlyos vádakról a The Guardian.

A jelentés szerint Izrael célja, hogy a Gázai övezetet kettévágja egy ütközőzónával, ahol új infrastruktúrát építenének ki egy hosszan tartó katonai jelenlét támogatásához. Észak-gázai lakosok a HRW-nek azt mondták, hogy az izraeli erők ostrom alá vették a megmaradt lakosságot, és arra utasították őket, hagyják el dél felé a területet egy ellenőrzőponton keresztül. Palesztin lakosok és orvosok szerint a férfiakat fogva tartják és kihallgatják az ellenőrző ponton, csak a nőket és a gyerekeket engedik tovább Gáza városa felé.

A Human Rights Watch felszólította a Nemzetközi Büntetőbíróságot, hogy vizsgálják ki Izrael kényszerű kitelepítési politikáját, továbbá szankciók bevezetését kérik a zsidó állammal szemben, például a fegyvereladások beszüntetését.

A negyedik genfi egyezmény előírja, hogy a katonák által megszállt területeken a polgári lakosság kitelepítése kizárólag rendkívüli körülmények között, szükséges katonai okokból, vagy a lakosság védelmének érdekében történhet. A kitelepített lakosságnak biztosítani kell a megfelelő elhelyezést. Az ENSZ belső kitelepítéssel kapcsolatos vezérelvei is kimondják, hogy a konfliktusban részt vevő feleknek minden körülmények között meg kell akadályozniuk és el kell kerülniük azokat a körülményeket, amelyek személyek kitelepítéséhez vezethetnek.

A jelentés szerint azonban Izrael – Gázában és Libanonban is – kiürítési parancsokat alkalmaz civilek erőszakos kitelepítésére, annak ellenére, hogy erre nincsen jogi státuszuk.

„Mivel a palesztin fegyveres csoportok a polgári lakosság körében harcolnak, a hadsereg evakuálta a civileket, hogy célba tudja venni a harcosokat és megsemmisítse a csoportok infrastruktúráját, miközben korlátozza a polgári lakosságot ért károkat, így a tömeges kitelepítések megszűntek” – így védekeztek a váddal szemben izraeli tisztviselők.

A nemzetközi jog értelmében Izraelnek – mint a gázai megszálló hatalomnak – jogi kötelezettsége van arra, hogy elősegítse a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek hazatérését azokon a területeken, ahol az ellenségeskedés megszűnt.

„Ehelyett a jelentések szerint Izrael „nagy területeket tett lakhatatlanná Gázában” azáltal, hogy rombolásokat végzett, szándékosan megsemmisítette vagy súlyosan megrongálta a polgári infrastruktúrát, beleértve az iskolákat, valamint a vallási és kulturális intézményeket, miközben az ellenségeskedések nagyrészt megszűntek egy területen” – áll a Human Rights Watch jelentésében.