Nagy bajban a svájci Lindt, nehézfémek vannak a csokiban

A svájci Lindt csokoládégyártó vállalat ellen még 2023-ban indult csoportos per New York államban, ugyanis egy fogyasztóvédelmi vizsgálat kimutatta, hogy másik csokoládéval – egészen pontosan 28 félében – egyetemben a svájci cég termékei is nehézfémeket tartalmaznak. A Lindtől kétfajta táblacsokit vizsgáltak, az egyikben a kadmium, a másikban az ólomszint volt a megengedettnél – vagyis 0 százaléknál – magasabb – számolt be az Agroinform.hu.

Alabama, Kalifornia, Florida, Illinois, Nevada és New York állam közösen nyújtottak be keresetet a cég ellen, hiszen a Lindt szlogenjei között a „kiválóság” és a „minőségi alapanyagok” szerepelnek, nem pedig nehézfémek.

A cég ügyvédei a jelenleg is zajló perben azzal védekeztek, hogy a Lindt szlogenjei csak marketingfogás – vagyis ahogy fogalmaztak „puffogtatás” –, amelyet a bíróság úgy fordított, hogy „eltúlzott reklám, hencegés, amelyre egyetlen észszerűen viselkedő vásárló sem hagyatkozna”. Úgyhogy ezzel a lendülettel a védelmet le is söpörte az asztalról a bíróság.

A hírek szerint a Lindt pere az egész svájci élelmiszeriparra rányomhatja a bélyegét, hiszen a köztudatban úgy él az európai ország, mint ami drága, ám ezért cserébe magas minőségű árukkal látja el a vásárlókat.

Ám még a svájci médiában is úgy vélik, hogy az ügyvédek védekezési stratégiája „kötéltánc” volt és egyáltalán nem csodálkoznak rajta, hogy megbukott vele a cég.