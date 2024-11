Terrortámadástól tartanak Párizsban, óriási a készültség

Rendkívüli biztonsági óvintézkedések vannak Párizsban a Franciaország–Izrael labdarúgó Nemzetek Ligája-mérkőzés miatt. A titkosszolgálatok szerint az iráni Forradalmi Gárda támadást tervezhet az izraeli csapat ellen, ezért több ezer rendőrt és a francia terrorelhárító egységet is kivezényelték a mérkőzésnek otthont adó stadionba.

Minden jeggyel rendelkező szurkoló köteles lesz felmutatni a személyi igazolványát is a párizsi Stade de France stadionban, ezenkívül mindenkit átkutatnak a biztonsági személyzet tagjai. A Franciaország–Izrael-mérkőzésre 6000 rendőrt vezényeltek ki, rajtuk kívül civil ruhás rendőrök és a francia terrorelhárító egység, a RAID tagjai is szolgálatot teljesítenek a stadionban. A titkosszolgálatok olyan jelzéseket kaptak, hogy az iráni Forradalmi Gárda támadást tervezhet az izraeli csapat ellen – számolt be a rendkívüli eseményről a Bild.

Bruno Retailleau belügyminiszter az intézkedéssel kapcsolatban elárulta, hogy a mérkőzés előtt és után is fokozottan ellenőrzik a tömegközlekedési eszközöket, míg a francia fővárosban található zsidó intézmények különleges védelmet kapnak. A miniszter hangsúlyozta, mindenképpen el kell kerülniük, hogy olyan események történjenek, mint korábban Amszterdamban, amikor palesztinpárti tüntetők támadtak rá izraeli szurkolókra.

A mérkőzés előtti éjszakán Párizsban Izrael-ellenes tüntetés volt, a becslések szerint 5000 Hamász-szimpatizáns vonult az utcákra, akik összecsaptak a rendőrséggel.

2015. november 13-án, szinte pontosan kilenc évvel ezelőtt robbantották fel magukat öngyilkos merénylők a Stade de France stadionnál, majd az Iszlám Állam terroristái a Bataclan szórakozóhelyen 130 embert gyilkoltak meg.