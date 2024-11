Sylvester Stallone felkonferálta Donald Trumpot, és Rockyhoz hasonlította a megválasztott elnököt

A megválasztott elnök az első kormánya idején létrehozott republikánus nonprofit intézet, az America First Policy Institute gáláján, a floridai Mar-a-Lagóban mondott beszédet. A mostani eseményen nem akárki konferálta fel, ugyanis Sylvester Stallone harangozta be Donald Trump beszédét.

A színész azt mondta: nagyon büszke, hogy „itt lehet”, és felidézte az első Rocky-film nyitójelenetét, amelyben először Jézus látható, majd ő maga a bokszoló szerepében.

„Abban a pillanatban ő egy kiválasztott személy lett, és így kezdődött el az utazásom– valami kezdetét vette, ez az ember később átmegy egy metamorfózison, és életeket fog megváltoztatni, épp úgy, mint Trump elnök” – mondta Stallone, aki később egy „mitikus karakternek” és „második George Washingtonnak” nevezte a republikánus politikust, valamint azt mondta róla, hogy meg fogja változtatni az egész világot.

Mindez megtekinthető alább is:

Donald Trump: Láttam egy jelentést, ezrek halnak meg Ukrajnában, ennek véget kell vetni

Donald Trump több különböző témára kitért a beszédben, többek közt arra, hogy Robert F. Kennedy független elnökjelölt lesz az egészségügyi minisztere (erről a közösségi médiás oldalán adott hírt nem sokkal korábban). De külön köszöntött rajta kívül rengeteg másik személyt, akiknek szerepük volt az elnökválasztási kampányában, például Elon Muskhoz is intézett pár szót.

A megválasztott elnök az előző heti választási győzelmére visszatérve azt mondta, hogy az amerikai nép „valami nagyon, nagyon csodálatosat” hozott létre. „129 év legnagyobb politikai győzelmét... Minden csatatérállamot besöpörtünk. Megnyertük a szavazást” – mondta.

Beszélt arról is, hogy milyen politikai lépésekre készül a beiktatása után, különösen hosszan említette a migráció problémáját, de beszélt például arról is, hogy véget vetnek a „gyermekek szexuális megcsonkításának” is – ez alatt Trump a nemváltáshoz köthető szolgáltatásokra utalhatott, ugyanis korábban ebben a kontextusban használta e szavakat.

Később, a beszéde legvégén tért ki a Közel-Keletre és az ukrajnai háborúra. „Dolgozni fogunk a Közel-Kelet [válságán], és nagyon keményen fogunk dolgozni Oroszország és Ukrajna [konfliktusán]. Ezt le kell állítani. Oroszországnak és Ukrajnának le kell állnia” – mondta Trump, majd hozzátette:

Láttam ma egy jelentést. Az elmúlt három napban több ezer embert öltek meg. Ezreket és ezreket öltek meg. Történetesen katonák voltak, de akár katonák, akár a városokban élő emberek, dolgozni fogunk rajta.

Hogy milyen jelentésről van szó, azt nem tisztázta Trump (bár az általa említett számok nagyságrendileg egyeznek az ukrán vezérkar által az orosz veszteségekről közölt friss adatokkal az utóbbi három napból – igaz, abban a kimutatásban a sebesültek, eltűntek és hadifoglyok is szerepelnek vélhetően). De elképzelhető, hogy a volt elnöknek egy ehhez hasonló, az amerikai szervek által készített riportba volt lehetősége betekinteni nemrég – már csak azért is, mert szerdán látogatást tett a Fehér Házban az elnöki átmenet és hatalomátvétel miatt.

A beszéd itt hallgatható vissza:

Az ukrajnai háború fejleményeit pénteken is percről percre követjük ebben a cikkünkben.