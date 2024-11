Önkéntesek mentik az illegális bányászokat, miközben a kormány kifüstölné őket

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a dél-afrikai kormány nem hajlandó segíteni a lezárt bányákban ragadt illegális bányászoknak, olyannyira, hogy élelmet sem biztosít számukra. Önkéntesek tucatjai azonban az egyik ilyen bányába behatoltak, hogy segítséget nyújtsanak az egyébként illetéktelenül ott tartózkodóknak – írja tudósításában a BBC.

Korábban a rendőrség „Zárd le a lyukat” névvel hirdetett akciót, amivel a föld alatti alagutak lezárásával akarják elérni, hogy a felszínre jöjjenek az illegális bányászok és le tudják őket tartóztatni. A hatóságok nem szívesen mennek le a bányákba, szerintük ugyanis a lent tartózkodók közül többnek fegyvere is lehet.

Egy jótékonysági szervezet, a Benchmark Foundation munkatársa úgy nyilatkozott, hogy akik lent vannak, különböző bűnözői csoportok szervezték be a munkára, nem önszántukból mentek le. A helyszínen tartózkodik egy férfi, akinek állítólag két fia is lent van a lezárt bányákban. Ő úgy fogalmazott, hogy „ők is emberi lények, akiknek családjuk van.”

Mivel az illegális bányászok szándékosan mentek le a bányába, hogy aranyat és más ásványi kincseket szerezzenek, a hatóságok kemény fellépést ígértek. Többek között akadályozzák az élelmiszer- és vízellátást, miközben az illegális bányászok sem hajlandóak együttműködni a hivatalos szervekkel, tekintve, hogy többségük nem rendelkezik papírokkal. Attól félnek, hogy kitoloncolják őket Dél-Afrikából.

Az 50 fős csoportokba szerveződött önkéntesek szerint egy óra alatt egy embert tudnak kimenteni. Az illegális bányászat évente több százmillió dollár veszteséget okoz a dél-afrikai kormánynak.