Megkerülné az FBI-t Donald Trump csapata, jelentős kockázatokkal játszanak

Donald Trump leendő amerikai elnök csapata információk szerint több jelölt esetében is kihagyja az FBI háttérellenőrzéseit, több, magas pozícióra jelölt kiválasztott esetében is magáncégekkel végeztetnék az átvilágítást. A döntés hátterében az akadályoztatástól való félelem húzódik meg, de így is előfordulhat, hogy több kormánytag megnevezése 2025-re tolódik.