Volodimir Zelenszkij: El kell érnünk, hogy jövőre véget érjen a háború

Egy szombaton sugárzott rádióinterjúban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, hogy a kelet-ukrajnai helyzet nehéz, Oroszország előretör a területen, és több települést is követel, valamint hangsúlyozta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem érdekelt abban, hogy beleegyezzen egy békeszerződésbe. Az ukrán elnök szót ejtett arról is, hogy 2025-ben találkozik Donald Trumppal, valamint az ukrán rakétaprogramról is beszélt.