Nem mindennapi ötletettel állt elő Antje Kapek, Berlin képviselője, hogy miként csökkentené a német fővárosban a szexuális bűncselekmények számát. A zöld képviselő japán mintára ugyanis felvetette, hogy a jövőben a berlini metróban és elővárosi vasúton lehetne egy kizárólag nők számára fenntartott vagon.

Kapek javaslata szerint a csak nőknek fenntartott vagon csúcsidőn kívül közlekedne, ami vagy közvetlenül a metróvezető után, vagy pedig a szerelvény végén lenne. A zöldpárti politikus emellett azt is javasolta, hogy kamerákkal is növeljék a női utasok védelmét.

Antje Kapek a javaslatával azután állt elő, hogy még februárban egy 33 éves férfi éjfél után, az U3-as metróvonal utolsó járatán megerőszakolt egy 63 éves nőt, de az utóbbi tíz évben ezen kívül is 260 százalékkal nőtt a szexuális bűncselekmények száma a berlini tömegközlekedésben – 2023-ban összesen 391 ilyen bűncselekményt regisztráltak.

A zöldpárti képviselő szerint azért lenne szükség a berlini metróban (U–Bahn) és elővárosi vasúton (S–Bahn) az ilyen vagonok bevezetése, mert a szexuális bűncselekmények áldozatainak 89 százaléka nő, az elkövetők 90 százaléka pedig férfi, emiatt ha egy vagonban csak nők utazhatnának, akkor azzal redukálni lehetne ezeket a bűncselekményeket – érvel.

A javaslattal kapcsolatban a Bildnek a berlini tömegközlekedési vállalat, a BVG szóvivője, Maja Weihgold úgy nyilatkozott, hogy a cég már régóta keményen dolgozik azon, hogy minden utas biztonságban és jó érzéssel vegye igénybe a szolgáltatásukat. Ehhez hozzátette, hogy minden metróállomásra telepítettek segélyhívót, amivel közvetlenül elérhető a BVG biztonsági központja, egy rendőr járőr mindig az állomások közelében van, emellett pedig minden tömegközlekedési eszközön van pánikgomb, amivel pedig a jármú vezetőjét lehet közvetlenül elérni.

Annak ellenére, hogy a világon már több városban is érvényben van hasonló szabályozás – Kapek példaként a japán fővárost, Tokiót említi –, Berlinben nem valószínű, hogy egyhamar megvalósulna a csúcsidőn kívüli, kizárólag nők számára biztosított metrókocsik.

A Bild szerint ugyanis még párttársait is megosztja az ötlet, de a szövetségi tartományi rangú város törvényhozásában a Zöldek eleve ellenzékben vannak, hiszen Berlint egy CDU–SPD-koalíció vezeti a CDU-s Kai Wagnerrel az élén.

A berlini tartományi kormány tagjai – nem összetévesztendő az Olaf Scholz vezette szövetségi kormánnyal – pedig szkeptikusak az ötlettel kapcsolatban: a tartományi kormány közlekedésért felelős szenátora, a CDU-s Ute Bonde a Tagesspiegelnek elmondta, szükségtelennek érzi a női vagonok bevezetését, ami szerinte ráadásul ellentmond az egyenlő társadalomról alkotott elképzeléseinek is.

Míg a fővárosi SPD közlekedési szakértője, Tino Schopf a lapnak arról beszélt, a javaslat mögötti gondolatmenetet ugyan megérti, de az nem elég kidolgozott.

Annak betartatásához ugyanis speciális személyzetre is szükség lenne, emiatt az SPD-s politikus úgy látja, helyette a biztonsági személyzet számát kell növelni. Hasonlóan látja egyébként a berlini hipstereket és keletnémet munkásokat egyszerre képviselni próbáló ellenzéki die Linke is, ami szerint az állomásokon és a vonatokon kellene állandó és több biztonsági személyzet, ami megelőzhetné az ilyen és más jellegű támadásokat – egyébként a Bildnek az ötletgazda Kapek is arról beszélt, hogy magán a metróvagonban nem érzi magát annyira veszélyben, annál inkább az állomáson és az odáig vezető úton.

Németországban egyszer már megvalósult egy hasonló ötlet, amikor 2016-ban az MRB (Mitteldeutsche Regiobahn, azaz Közép-németországi regionális vasút) vasúttársaság a Chemnitz és Lipcse (Leipzig) közötti vonalán fenntartott egy kizárólag nők által igénybe vehető vagont, miután Kölnben több mint ötszáz nő ellen követtek el szexuális bűncselekményt szilveszterkor, azonban az MRB politikájának a fogadtatása felemás volt, emiatt felhagytak ezzel a megoldással.

(Borítókép: Az U3-as metró 2024. február 27-én Berlinben, Németországban. Fotó: Florian Gaertner / Photothek / Getty Images)