Donald Trump kampányának végére egyértelművé vált, hogy amennyiben ő lesz az elnök, Elon Musknak rendkívül nagy befolyása lesz a kormányzatra. A milliárdos Musk, a világ leggazdagabb embere korábban mérsékelt álláspontot képviselt, és Barack Obamát támogatta, a világjárvány óta azonban – amikor is vállalkozásai megpróbálták kijátszani a karanténszabályokat – már a jobboldalhoz húz. Hónapokkal a választás napja előtt mintegy kétszázmillió dollár támogatást adott a volt elnök kampánya számára. Musk számos alkalommal a médiában is kiállt Trump mellett.

Kapcsolatuk még szorosabbá vált azután, hogy Trump megnyerte a választást. Musk már korábban is mintegy kvázi állami szereplőként működött annak köszönhetően, hogy számos vállalata révén hatással volt a nemzetközi kapcsolatok alakulására. A Pentagon fizetett azért, hogy Starlink műholdjaival internetet szolgáltasson a háború sújtotta Ukrajnának. A NASA a SpaceX rakétáit használta. Las Vegasban a Boring Company épített föld alatti autóutat. Most azonban úgy tűnik, hogy Musk ténylegesen állami tisztséget fog kapni.

Amikor Trumpot felhívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy gratuláljon a győzelemhez, ő is bekapcsolódott a vonalba. Októberben a megválasztott elnök bejelentette, hogy Musk és a jobboldali befektető, Vivek Ramaswami – aki szintén indult idén az elnökjelöltségért – fogja vezetni a kormányzat hatékonyságáért felelős új hivatalt – írja a The New Yorker.

Masszív rajongótábor

Musk technoforradalmár víziójának rajongói számára a Trumppal való szövetség egy merész új politikai korszak hajnalát jelenti. Rachel Horwitz, a Haun Ventures nevű San Franciscó-i kockázati tőkebefektető marketingvezetője alaposan megfigyelte ezt a réteget. A lapnak ellmondta, hogy megérti a Trump–Musk-partnerség vonzerejét.

Elon új formát adott annak, hogy egyesek hogyan tekintenek Trumpra – és talán még a konzervativizmusra is. Szerintem ebben a pillanatban sokan optimisták. Van remény

– mondta.

Már Musk csatlakozása előtt is voltak arra utaló jelek, hogy az új Trump-kormányzat szembe fog szállni a Szilícium-völggyel. Trump kifejezetten aról beszélt, hogy támogatja a blokklánc-technológiát. A választás óta a bitcoin ára minden idők legmagasabbjára emelkedett.

A kampány későbbi szakaszában az, hogy Trumpot olyan sikeres podcasterek karolták fel, mint Joe Rogan, Theo Von és Lex Fridman, segített abban, hogy üzenete terjedjen a fiatal férfiak körében, ami kulcsfontosságúnak bizonyult a győzelméhez. Musk társaságában – aki a cybertruckokról, az újrafelhasználható rakétákról és a Marson élő emberiségről áradozik – Trump nem egy idős, egyre inkább összefüggéstelenül beszélő, jogi problémákkal küzdő volt elnökként jelenik meg, hanem egy energikus, kockázatvállaló, unortodox, technológiailag előremutató kormányzat vezetőjeként.

Azok számára, akik nem mélyedtek el Musk bigott módon aggodalmas kijelentéseiben a népességpótlással vagy a transzneműek jogaival kapcsolatban, úgy tűnhet, mintha a „Vasember” Tony Starkja csatlakozna a kormányhoz. Aki csodálatos dolgokat ért el az elektromos járművek és az űrutazás területén; talán a kormányzat számára is képes lehet erre. Az X egyik paródiaszerű beszámolója szerint Musk „golyóálló golfkocsit” építhetne Trumpnak. Azonban mégis szakadék tátong a Musk által képviselt innováció ígérete és a valóság között.

A kultusz hatalma

Musk cégeit – akárcsak Trumpét – nem annyira az eredményességük, mint inkább az alapítójuk körüli személyi kultusz tartja életben. A Tesla a hírek szerint 2024-ben elbocsátotta alkalmazottainak több mint tizennégy százalékát; az egyik legjelentősebb infrastrukturális termékéért, a Tesla Supercharger-hálózatért felelős csapatot megszüntették. Miután Musk átvette az X-et, gyorsan elbocsátotta a személyzet nagy részét, beleértve a tartalom moderálásáért felelős dolgozók jelentős részét is. Ugyanakkor Musknak részben azzal, hogy az oldalt a saját képére formálta át, sikerült az X-et a jobboldaliak kedvenc kommunikációs platformjává tennie.

Az X történetesen pénzügyi válságban van – nemrég 9 milliárd dollár körülire becsülték az értékét, ami messze van attól a negyvennégy milliárd dollártól, amit Musk fizetett érte –, mégis úgy tűnik, hogy a második Trump-kormányzat egyik alappillére lesz.

A jelenlegi voksolást sokan „podcastválasztásnak” nevezték Rogan és a többi influencer befolyása miatt.

Azonban inkább digitális-multimédia választásnak kellene tekinteni – egy olyan versenynek, amelyet a YouTube-on podcastokon, a TikTokon beszélő fejeken és az X-en (ahol Trump augusztusban Muskkal együtt jelent meg) élő műsorban zajló kampányon keresztül folytatnak. Míg az olyan platformok, mint a YouTube és a TikTok, igyekeznek semlegesnek tűnni, az X Musk alatt sokak szerint pártos, ideológiai arénává vált.

Musk számára – akárcsak a volt elnök számára – Trump győzelme jogilag és pénzügyileg is létfontosságú volt. Musk szinte valamennyi vállalatának egyre több perrel kell szembenéznie, amelyekben a munkaügyi jogsértésektől kezdve a tiltott részvényeladásokon át a nemi diszkriminációig mindenre hivatkoznak. Egy barátságosabb kormány késleltetheti vagy talán meg is szüntetheti ezeket a Musk birodalmát fenyegető veszélyeket, nem is beszélve a kormányzati szerződések radikális növekedéséről. Az idő fogja megmutatni, hogy Musknak mekkora lesz a befolyása.

A kaotikus, belharcokkal teli első Trump-kormányzatban rengeteg olyan személyiség volt, aki egyik nap még közel volt az elnökhöz, másnap már szemben állt vele. Mégis, nehéz túlbecsülni azt a sikert, amelyet Elon Musk máris elért Trump imázsának átformálásában.

(Borítókép: Elon Musk és Donald Trump 2024. október 5-én. Fotó: Anna Moneymaker / Getty Images)