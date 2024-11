Trump leendő védelmi minisztere titoktartásért fizetett egy őt szexuális erőszakkal vádoló nőnek

Donald Trump megválasztott amerikai elnök védelmi miniszternek szánt jelöltje, Pete Hegseth egy titoktartási záradékot is tartalmazó megállapodás keretében fizetett egy nőnek, aki 2017-ben szexuális erőszakkal vádolta meg – számol be róla a CNN, aminek a hírt Hegseth ügyvédje is megerősítette.

A Fox News reggeli beszélgető műsorának, a Fox & Friends hétvégi adásának műsorvezetője még 2017-ben vett részt a Kaliforniai Republikánus Nők Szövetsége által rendezett konferencián, amit a kaliforniai Monterey egy hotelében tartottak. Az állítólagos erőszakra itt kerülhetett sor.

A város rendőrsége még korábban megerősítette, hogy Hegsethtel szemben valóban nyomozott egy állítólagos szexuális erőszak ügyében, azonban nem emeltek vádat ellene.

Később a nő polgári pert akart indítani ellene, de végül peren kívül egyeztek meg a felek. Hegseth ügyvédje szerint azért, mert a nő a #metoo mozgalom idején szerette volna beperelni és a műsorvezető nem szerette volna elveszíteni állását a Fox Newsnál. Az ügyvéd nem árulta el, Hegseth mennyit fizetett az egyébként férjezett nőnek, csupán annyit mondott, hogy „jelentősen csökkentett összegben” állapodtak meg.

Hegseth tagadja, hogy a nőt szexuálisan bántalmazta volna, szerinte kettejük között egy konszenzuális szexuális aktus történt.

Az ügy miatt egyébként végül sem büntetőjogi, sem pedig polgári pert nem indítottak a Fox News műsorvezetője ellen.

A Nemzeti Gárdában belső veszélyforrásnak tartották

Hegsethtel kapcsolatosan egyébként nem ez az egyetlen negatív hír, amivel a napokban rivaldafénybe került. Az egyébként háborús veterán és jelenleg is tartalékos Hegseth Capitolium ostroma után ő is jelentkezett, hogy Joe Biden beiktatásánál a Nemzeti Gárda tagjaként őrizze a rendet, ugyanakkor oda végül nem engedték.

Korábban egy műsorában arról beszélt, ennek oka az volt, hogy egy keresztet ábrázoló tetoválása miatt tévesen szélsőségesnek titulálták, ami szerinte nem volt jogos – végül emiatt volt az oka, hogy otthagyta a Nemzeti Gárdát.

Azonban az AP hírügynökségnek a Nemzeti Gárda egy tagja egy olyan e-mailt juttatott el, ami azt állítja

Trump leendő védelmi miniszterét korábban azért azonosították belső veszélyforrásként, mert a kereszt mellett egy olyan tetoválással is rendelkezik, ami a fehér felsőbbrendűséget hirdetők körében népszerű.

Hegsethnek ugyanis van egy a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrendjének címerét ábrázoló tetoválása a Deus vult, azaz Isten akarata felirattal, ami az Egyesült Államokban elsősorban a fehér felsőbbrendűséget hirdetők körében népszerű szimbólum annak iszlámellenes lehetséges olvasata miatt.

A leendő védelmi miniszter egyébként korábban úgy nyilatkozott, hogy szerinte az amerikai hadseregben nincs szélsőségesekkel kapcsolatos probléma, ahogy a Capitloium ostroma kapcsán a jelen lévő katonák és veteránok szerepét is próbálta kicsinyíteni.

Mint arról korábban beszámoltunk, Donald Trump eddig megnevezett leendő kabinettagjai között többen is vannak, akiknek bejelentése nemcsak váratlan, hanem meghökkentő volt.

Hegsethet Trump úgy szánja a védelmi minisztérium élére, hogy a hadseregben csak őrnagyi rangig vitte, soha sem volt tiszt; a titkosszolgálatok élére szánt Tulsi Gabbard egykori demokrata elnökjelölt-aspiránsnak nincs tapasztalata a titkosszolgálatok kapcsán; míg a legfőbb ügyésznek szánt Matt Gaetznek sem ügyészi, sem pedig bírói tapasztalata nincs, de ezenkívül is sok republikánus politikus megveti, amiért megbuktatta Kevin McCarthy korábbi republikánus házelnököt.

Trump eddig megnevezett leendő kabinettagjait egyébként még a Szenátusnak is meg kell hallgatnia – majd pedig szavazni róluk –, azonban a megválasztott elnök azt szeretné elérni, hogy szenátusi meghallgatás és jóváhagyás nélkül nevezhesse ki második adminisztrációjának tagjait.

A megválasztott elnök eddig bejelentett miniszterjelöltjeit korábban itt elemeztük ki, míg arról bővebben itt írtunk, hogy mik lehetnek Trump második elnökségének a főbb prioritásai.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenes hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (H., K., CS., P. 18:00-22:00, K. 8:00-12:00, Sze. 12:00-14:00). További információ az Egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.

(Borítókép: Pete Hegseth 2016. november 29-én. Fotó: Spencer Platt / Getty Images)