Ilyen a közhangulat Kárpátalján, miután lezuhant egy drón a régióban

A vasárnap hajnali orosz támadások érintették Kárpátalját is, de szerencsére nincsenek polgári áldozatok, ahogyan infrastrukturális intézményekben sem esett kár. Dobsa István kárpátaljai politikus nyilatkozott az Indexnek.

Ahogyan arról beszámoltunk, vasárnap hajnalban a szokásosnál nagyobb támadás érte Ukrajnát, és a csapások érintették Kárpátalját is. Megkeresésünkre Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének (KMKSZ ISZ) elnöke reagált, értékelve a példátlan agressziót.

„Kárpátalját korábban, 2022-ben érte támadás, amikor rakétacsapás érte a volóci vasúti csomópont közelében lévő elektromos állomást. Többször tapasztaltunk már légiriadót, és a mai nap is így kezdődött. Korábban, ha rakéták léptek is be a megye légterébe, azok általában elhagyták azt” – kezdte Dobsa István, aki emlékeztetett arra, hogy a légvédelem két rakétát semmisített meg Kárpátalja területén.

„A rakéták törmelékei a munkácsi járási Pósaháza (Pavsino) és a rahói járási Feketepatak (Csornij Potik) melletti erdőkben hullottak le. Emellett egy drón is lezuhant a munkácsi járási Felsőgereben (Verhnya Hrabinica) közelében található erdőben.”

Szerencsére sem polgári áldozatok, sem jelentős károk nem keletkeztek, sem lakóövezetekben, sem pedig infrastrukturális létesítményekben

– közölte a politikus Miroszlav Bileckijre, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetőjére hivatkozva.

Nehéz télre számítanak Kárpátalján

A KMKSZ ISZ elnöke szerint a rakéták nem véletlenül csapódtak be Kárpátalján, azokat célzottan irányították a területre.

„Természetesen az eset aggodalommal tölt el bennünket, hiszen úgy tűnik, hogy a rakéták célpontjai kárpátaljai területek voltak. Ugyanakkor örülünk annak, hogy a légvédelem sikeresen megsemmisítette az eszközöket, és nincsenek polgári áldozatok. A régióban nincs pánik. Az emberek folytatják napi teendőiket, a boltok nyitva vannak, a közlekedés zavartalan, a templomokban az egyházi szertartások rendben zajlanak. Én magam is istentisztelettel kezdtem a reggelt Beregszász központjában” – árulta el, majd köszönetet mondott mindenkinek, akik aggódó üzeneteket küldtek a térségben élőknek.

„Számítunk arra, hogy talán az eddigi legnehezebb tél előtt állunk, de reménykedünk abban, hogy Kárpátalja továbbra is megmaradhat a béke szigetének. Hálásan köszönjük mindenkinek a figyelmet és az aggódást közösségünkért és régiónkért” – zárta gondolatait Dobsa István.

Az orosz–ukrán háború fejleményeit továbbra is percről percre követjük vasárnapi frissülő cikkünkben.