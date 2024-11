Németország nemsokára AI-vezérelt szuperfegyvereket szállít Ukrajnának

A német „Helsing” AI (mesterséges intelligencia) cég 2024 szeptemberében szerződést kötött az ukrán védelmi minisztériummal 4 ezer csapásmérő drónról, mindezt a német kormány védelmi korszerűsítési alapjából finanszírozva. A Bild szigorúan titkos új szuperfegyvereként hivatkozik a drónokra, amelyeket először vetnek majd be az ország déli és keleti részén lévő harctereken.

A fegyverekben az a különleges, hogy nem hagyományos, ember által irányított kamikaze drónok, hanem mesterséges intelligencia által vezérelt csúcstechnológiájú repülőgépek, amelyek méltán érdemelték ki a „Mini-Taurus” becenevet, utalva a cirkálórakétákra. A Helsing drónok olyan szoftverrel rendelkeznek, amely nagyrészt immunissá teszi őket az orosz GPS-zavarásra és más elektronikus hadviselési módszerekre. A lapnak nyilatkozó szakértő szerint a drón maga pásztázza át a terepet, sok ezer útjelző segítségével feltérképezi, hol van, így segít a kezelőnek, hogy még kedvezőtlen időjárási körülmények között vagy épp légi támadás alatt álló területen is a pályán maradhasson. Miután bemérte a célpontot és a kezelő utasítást adott neki, a drón maga is odarepül a célponthoz.

A négy szárnnyal és négy propellerrel rendelkező drón technikai forradalom. Legértékesebb része pedig az eszköz pilótáinak AI-támogatással ellátott szoftverprogramozása.

A Helsing drónok akkor is képesek a célpontokhoz repülni, ha a rádiókapcsolat megszakadt, a találati arány így lényegesen magasabb, mint a tisztán kézi vezérlésű harci drónok esetében – mesélt a lapnak egy bennfentes a harci drónokról. Ráadásul megfelelő időjárási körülmények között közvetlenül a Nap irányából repülnek orosz ellenfeleikre, így a katonai célpontoknak szinte idejük sincs reagálni. Hatótávolságuk akár négyszerese is lehet az ukrán hadsereg által használt hagyományos kamikaze drónokénak, elegendő mennyiségű robbanóanyaggal rendelkeznek az orosz harckocsik és óvóhelyek megsemmisítéséhez, valamint teljes sebességgel képesek akár a levegőből is támadni azokat.

A Bild információi szerint miután az eszköz sikeresen átment az ukrán hadsereg tesztjein, több „Mini-Taurust” jelenleg is valódi, harci körülmények között, terepen fejlesztenek tovább Kelet-Ukrajnában. Decembertől havonta több száz drón leszállítását dolgozzák majd fel és Boris Pistorius szövetségi védelmi miniszter elmondása alapján a következő hetekben megkezdik a leszállítását.

A vasárnap reggel Ukrajnára mért nagyszabású orosz légicsapásra utalva Pistorius azt mondta,„nagyon örül annak, hogy ezeknek a mesterséges intelligenciával támogatott csapásmérő drónoknak a szállítása megkezdődik”, mert az ukrán fegyveres erők nagy értékű orosz katonai célpontok, például orosz parancsnoki állások vagy logisztikai létesítmények ellen is használhatják. Pistorius méltatta továbbá, hogy a csúcstechnológiás drónok „felül tudtak kerekedni az orosz támadók elektronikus védelmi intézkedésein”. A Helsing drónok teljesítményéről saját szemével győződhetett meg Rusztem Umerovnál tett májusi ukrajnai látogatása alkalmával.

Szoros kapcsolatban állunk ukrán partnereinkkel, és következtetéseket vonunk majd le a Bundeswehr számára arról, hogyan lehet ezt a típusú drónt hatékonyan használni. Ez saját drónképességeink fejlesztésében is segít majd

– mondta Pistorius.