További szörnyűségekről számoltak be a bíróságon a feleségét elkábító és megerőszakoltató férfi gyerekei

Megszólaltak az avignoni bíróságon a 72 éves Dominiqeu Pelicot, a feleségét csaknem egy évtizedig elkábító, majd idegen férfiakkal megerőszakoltató férfi gyerekei, akik további, az apjuk által elkövetett szörnyűségekről számoltak be. Kiderült, hogy házastársaikról Pelicot meztelen felvételeket készített rejtett kamerák segítségével, a lánya pedig állítja, anyjához hasonlóan őt is elkábította és bántalmazta az apja.

Folytatódik Dominiqeu Pelicot, a feleségét elkábító és tucatnyi férfival éveken át megerőszakoltató férfi pere Franciaországban: ezúttal gyerekei meséltek a bíróságon apjuk rémtetteiről. Kiderült többek között, hogy a lányát is bántalmazhatta, ráadásul hasonló módon, mint a feleségét.

A The Guardian arról ír, hogy a házaspár két fia és lánya könyörgött a bíróságon Dominique Pelicot-nak, hogy az fedje fel a családtagok ellen elkövetett további bántalmazásokat. A férfi gyermekei „lesújtónak” nevezték, amikor megtudták, hogy apjuk elkábította édesanyjukat, és több tucat férfit kért fel annak megerőszakolására.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, nem mindennapi per zajlik Franciaországban: a 72 éves Dominique Pelicotot azzal vádolják, hogy több mint egy évtizeden keresztül interneten toborzott férfiakat, hogy aztán saját otthonukban szexuális aktust hajtsanak végre elkábított feleségén. A rendőrség legalább 92 alkalommal elkövetett nemi erőszakot azonosított, amelyet összesen 72 férfival kötnek össze. Közülük ötvenet azonosítottak és megvádoltak, a férj mellett ők is bíróság elé álltak. Pelicot elismerte a vádakat, azt mondta: „Nemi erőszaktevő vagyok.” A vádlott a számítógépén több száz, nemi erőszakról készült videót őrzött. Pelicot úgy bukott le, hogy egy carpentras-i szupermarketben nők szoknyája alá filmezett, ekkor tartóztatták le.

„Ha maradt benned egy kis emberség...”

Az 50 éves David Pelicot, a házaspár legidősebb fia hétfőn Avignonban elmondta a bíróságnak, hogy hisz nővérének, a 45 éves Caroline Dariannak, aki azt állítja, mi több, biztos benne, hogy apja őt is elkábította és bántalmazta, miután a számítógépén olyan fényképeket találtak róla, amelyeken az ágyban alszik, olyan fehérneműben, amelyet nem ismert fel sajátjaként.

Ha maradt benned egy kis emberség, mondd el az igazat arról, hogy mit tettél a húgommal, aki még mindig szenved minden nap, és egész életében szenvedni fog

– mondta az apjához fordulva David Pelicot, aki rezzenéstelen arccal ült az üvegezett vádlottak padján, majd azt kiáltotta, hogy soha nem bántalmazta a lányát vagy az unokáit. Ugyanakkor bocsánatot kért a fiától, aki erre csak annyit mondott: „Soha.”

A 72 éves áldozat, Gisèle Pelicot valósággal feminista hőssé vált, miután ragaszkodott ahhoz, hogy a volt férje és a többi férfi elleni nemi erőszakhoz fűződő tárgyalást nyilvánosan tartsák meg, ezáltal is felhívva a figyelmet a nők elleni erőszakra.

Nem nekünk kell szégyenkeznünk, hanem nekik

– mondta.

A borzalmak háza

David Pelicot arról is beszélt a bíróságnak, hogy az ő és családja életét is tönkretette, amikor a nyomozók videós bizonyítékot találtak édesanyja többszöri megerőszakolásáról. Azt mondta, úgy érezte, hogy „kihúzták a talajt a lába alól”, és hogy többször is hányt, amikor a bűncselekmény-sorozatról beszámoltak neki. Ezután testvéreivel együtt elutazott, hogy kiürítse a házat, ahol a szülei a bántalmazás ideje alatt éltek, egykori otthonát a borzalmak házának nevezte. Elmondása szerint ő és testvérei észrevették édesanyja különös szellemi állapotát, amely olyan volt, mintha soha nem lett volna egészen jelen, de Alzheimer-kórra vagy agydaganatra gyanakodtak.

Dominique Pelicot azért is bíróság elé áll, mert felnőtt lányáról, Dariantól, valamint fia feleségeiről meztelenül, a tudtuk nélkül készített fényképeket. A fiai feleségeiről a nyomozás folyamán felfedezett fényképeket állítólag fürdőszobákban és más helyiségekben rejtett kamerákkal készítették. David Pelicot elmondta, hogy apja az ő feleségét is lefényképezte meztelenül, többek között terhesen is. Apjához fordulva azt mondta: „Hogy tehettél ilyet?”

A bíróság vizsgálat folytat annak kiderítése érdekében is, hogy Dominique Pelicot esetleg bántalmazta-e valamelyik unokáját. Pelicot állítja, hogy nem tett ilyet.

„Maga voltál az ördög”

Pelicot lánya elmondta a bíróságnak, biztos benne, hogy apja őt is elkábította. Úgy fogalmazott, az egyetlen különbség közte és az anyja között az, hogy előbbi bántalmazására „kézzelfogható” és „megkerülhetetlen” bizonyítékok vannak. A nő beszámolt arról is, hogy létrehozott egy alapítványt, hogy felhívja a figyelmet a nők elleni nemi erőszakra, hogy a francia társadalom végre szembenézzen a problémával.

Megszólalt Florian Pelicot, a házaspár legfiatalabb, 38 éves fia is, aki azt mondta: „Megtudni, hogy az apám az elmúlt 20 év egyik legnagyobb bűnözője – hogyan lehet ebből felépülni?”

Mindig azt mondtad, hogy az anyánk egy szent, de te személyesen az ördög voltál

– mondta az apjához fordulva.

Arról is beszélt, hogy visszatekintve voltak gyanús pillanatok, például az, hogy rendre az apja vette fel az anyja telefonját, továbbá, hogy egy nyári vakáción, egy pohár rozéval elfogyasztott vacsora közben „látta, hogy az anyja kikapcsol, és már nincs velük”, amikor azonban megkérdezte a szüleit, hogy minden rendben van-e, az apja felpattant és gyorsan a hálószobába kísérte a feleségét. A legkisebb fiú felidézte azt is, hogy Dominique Pelicot „rosszul érezte magát” és „izzadt”, ha a számítógépéhez ment, hogy színezhető képeket nyomtasson az unokáinak. Florian Pelicot feleségét egyébként szintén lefotózta meztelenül a rejtett kamerák segítségével.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható (h., k., cs., p. 18:00–22:00, k. 8:00–12:00, sze. 12:00–14:00). További információ az Egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.