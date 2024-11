Üzent a Kreml Washingtonnak: ez radikális változást jelent, a válaszunk kézzelfogható lesz

Az orosz invázióval szembeni hosszú ellenállás után (kedden van az 1000. napja a háborúnak) Ukrajna szövetségesei arra ösztönzik Volodimir Zelenszkijt, hogy a harcok befejezésére törekedve új módszereket fontoljon meg azért, hogy „a tárgyalóasztalhoz csalogassa Vlagyimir Putyint” – írta cikkében a Bloomberg.

A hírügynökség ezzel kapcsolatban megemlítette azt, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök a háború gyors befejezését ígéri-sürgeti, miközben Olaf Scholz német kancellár az előző héten telefonon beszélt Putyinnal, és Emmanuel Macron francia elnök is azt mondta vasárnap, hogy beszélni fog az orosz vezetővel, amikor eljön az ideje.

Két európai tisztségviselő azt mondta Bloombergnek: egyre többen ismerik el azt,

hogy Zelenszkijnek kompromisszumot kell kötnie Putyinnal, mert világossá vált, hogy egyik fél sem tud döntő győzelmet aratni.

Ukrajna szövetségesei azért is sürgetik a rendezést most, mert attól tartanak, hogy Donald Trump visszatérése után drasztikusan csökkenhet az Ukrajnának nyújtott hadisegély mértéke – miközben Oroszország oldalán észak-koreai csapatok is belépnek a harcba, és egyes jelentések szerint akár százezer katonát is küldhet Kim Dzsongun Vlagyimir Putyinnak.

Putyin azonban a hatalmas orosz katonai veszteségek ellenére is kevés tényleges hajlandóságot mutat a fegyverszünetre. Az orosz vezető az előző héten azt mondta Scholznak, hogy mindig is nyitott volt a tárgyalásokra, de bármilyen megállapodásnak figyelembe kell vennie Oroszország biztonsági aggályait és területi nyereségeit. És a Kreml valószínűleg úgy értelmezi a Zelenszkijre helyezendő, egyre nagyobb mértékű nyomást, mint annak bizonyítékát, hogy a (Nyugat és Ukrajna kifárasztására irányuló) stratégiája kifizetődött – összegzett a Bloomberg, amely a minap az egyik NATO-tagállam konkrét, Oroszországgal szembeni engedményekre irányuló béketervét is ezzel összefüggésben ismertette.