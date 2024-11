Pánik Oroszországban: kigyulladt egy kórház, az ablakon kiugorva menekültek az emberek

A tűz a kórház tetején üthetett ki a helyi média beszámolói szerint – írta a Daily Mail, amely azt is megjegyezte, hogy a betegek és a látogatók közül is többen csapdába estek.

Egy helyszíni felvételen látható az is, amint többen az ablakokból egy másik épület tetejére kiugorva próbáltak biztonságba menekülni.

🔥 Russia: Yekaterinburg City Hospital No. 3 on fire. pic.twitter.com/TFytATCy1W — Igor Sushko (@igorsushko) November 18, 2024

Az egyik felvételen egy rózsaszín kabátos nő is látható, amint két emeletet ugrik a kórházból, majd egy erkélyen landol, ahonnan egy olyan férfi segíti le, aki közben egy sérültet is ellátott (a nőt mások is követhették, legalábbis a felvételen látható, amint az ablakoknál állnak).

Szemtanúk arról számoltak be, hogy a tűz kitörése előtt javítási munkálatokat végeztek a kórház tetején. Egyes feltételezések szerint egy köszörűgép okozhatta a tüzet (bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg).

Az orosz katasztrófavédelmi minisztérium közölte, hogy a tűz 300 négyzetméternyi területre terjedt el. Később azt is közölték a hatóságok, hogy sikerült eloltani, és egy helyi Telegram-csatorna beszámolójában az is megjelent,

hogy legalább 350 embernek „sikerült saját erejéből kijutnia” az épületből.

Halálos áldozatokról nem érkezett jelentés, de legalább két munkás megsérült, az egyikük eszméletét vesztette.