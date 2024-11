Közel három éve nem volt ilyen: Vlagyimir Putyin külföldre utazik, jelentős látogatásra készül

Mint a Bloomberg írta, Vlagyimir Putyin orosz elnök

most először látogathat el Indiába azóta, hogy 2022 februárjában megkezdődött a háború Ukrajnában.

Bár az utazás konkrét időpontját még nem közölték, az orosz fél szerint Putyin találkozik Narendra Modi indiai miniszterelnökkel – közölte kedden a Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az indiai ANI hírügynökséggel egy videókommentárban. A szóvivő később a Bloombergnek is megerősítette a fentieket.

Modi miniszterelnök két oroszországi látogatása után most Putyin elnök látogatása következik Indiában. Nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk ezeknek a kapcsolatoknak

– mondta Dmitirj Peszkov a hírügynökségnek.

Repedések a falon – avagy Vlagyimir Putyin kezd kitörni a diplomáciai elszigeteltségből?

Az orosz elnök indiai látogatása azért is jelentős, mert Putyin az utóbbi szűk három évben egytől egyig csak olyan országokba látogatott el, amelyek szoros viszonyt ápolnak Oroszországgal (zömében közép-ázsiai posztszovjet államokban járt). Szemléletes, hogy 2023 őszén is Indiába várták volna Putyint egy hasonló találkozóra, de azt végül kihagyta.

Az orosz elnök külföldi mozgásterét jelentősen csökkentette például az is, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 2023 tavaszán elfogatóparancsot adott ki ellene. Ez már több látogatásnál is felvetődött lehetséges problémaként, és Putyin erre (is) hivatkozva mondott le néhány eseményt, legutóbb például a G20-országok csúcstalálkozóját (bár volt olyan eset is a közelmúltban, amikor egyszerűen figyelmen kívül hagyták az elfogatóparancsot).

A Bloomberg szintén úgy értékelte Putyin indiai látogatását, hogy ez „újabb jele annak, hogy az Egyesült Államok által vezetett, a világszíntéren való elszigetelésére irányuló erőfeszítések kudarcot vallanak”. Ha Putyin most Indiába utazik, az azt jelzi, hogy egyre magabiztosabban mer külföldre utazni az elfogatóparancs dacára is – tették hozzá valamivel később.

Érdemes felidézni Volodimir Zelenszkij mondatait is az elmúlt napokból: az ukrán elnök többször is arról beszélt, hogy fenn kellene tartani Vlagyimir Putyin elszigeteltségét. Olaf Scholz német kancellárnak például elmondta, az orosz elnökkel való telefonbeszélgetés (amelyet Scholz az előző héten lefolytatott) Pandora szelencéjét nyitja ki, mert Putyin elszigetelése részét képezi az Oroszországra gyakorolt nyomásnak. „Nemcsak fegyverekkel harcolunk, hanem a diplomáciával is, a diplomácia nagyon fontos, és csak a diplomácia képes lezárni ezt a háborút” – szögezte le legutóbb az ukrán elnök.

Az ukrajnai invázió előtt évente tartott csúcstalálkozókat India és Oroszország vezetője. Az indiai kormányfő azonban kihagyta a 2022 decemberében tartott személyes találkozót, a Bloomberg szerint amiatt, hogy Putyin – a hozzá közel álló személyek szerint – azzal fenyegetőzött, hogy atomfegyvereket vet be a háborúban (miután az oroszok súlyos veszteségeket szenvedtek el a 2022 őszi ukrán ellenoffenzíva következtében).

Vlagyimir Putyin és Narendra Modi a múlt hónapban is személyesen tárgyaltak, amikor Oroszország adott otthont a BRICS-országok csúcstalálkozójának. Az indiai vezető emellett júliusban, Moszkvában is találkozott Putyinnal, a háború kezdete óta tett első oroszországi útja alkalmából. Akkor Modi megölelte Putyint és „barátjának” nevezte őt azokon a megbeszéléseken, amelyekre egy nappal a kijevi gyermekkórházra mért, nemzetközi felháborodást kiváltó halálos orosz rakétacsapás után került sor.

Mint a Bloomberg megjegyezte, már az indiai kormányfő eddigi hajlandósága Putyin meglátogatására is aggodalmat keltett az Egyesült Államokban, az említett elszigetelési törekvések miatt. Washington azonban azt is tudja, hogy szüksége van Indiára, hogy segítsen ellensúlyozni Kína befolyását az ázsiai csendes-óceáni térségben – tették hozzá.

Az ukrajnai háború fejleményeit szerdán is percről percre követjük – ebben a cikkünkben.