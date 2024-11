Szijjártó Péter: Magyarország és Kazahsztán együttműködése egyértelmű sikertörténet

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter Kaszim-Zsomart Kemeluli Tokajev kazah elnök látogatása alkalmából hangsúlyozta, hogy hosszú távú együttműködésről van szó a két ország között, és már tízéves a stratégiai együttműködésről szóló megállapodás is.

Magyarország és Kazahsztán együttműködése egyértelmű sikertörténet, s most ezen együttműködés ugrásszerű növekedése előtt állunk, ugyanis hosszú előkészítő munkát követően több jelentős magyar vállalat is komoly beruházásokat fog végrehajtani Kazahsztánban

– ígérte a tárcavazető.

A politikus beszámolt arról, hogy a Richter évi mintegy tízmilliárd forint értékű forgalmat bonyolít le a közép-ázsiai ország piacán, és most előkészítés alatt áll a gyártás egy részének odatelepítése is. Emellett, mint mondta, egy nagy magyar mezőgazdasági vállalatcsoport is üzemeket hoz létre Kazahsztánban, amihez a helyi beruházásösztönzési ügynökség jelentős támogatást biztosít.

Hasonlóképp, egy másik cég mára több mint ötven hektárt bevetett magyar hibrid kukoricával, és ezt a területet hamarosan megháromszorozzák.

Jönnek a víziszárnyasok és az útdíjfizető rendszer

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy három magyar vállalat összeállt annak érdekében, hogy egy 15 millió dolláros beruházás keretében víziszárnyasokat tenyésszen, a húst és a tollat is feldolgozva.

Nemrégiben indult a kazah útdíjfizető rendszer, megállapodás születik arról, hogy egy magyar vállalat is kapcsolódik az ezt bonyolító konzorciumba, míg az átfogó kazah vízgazdálkodási reformot két magyar egyetem fogja előkészíteni. Hangsúlyozta, hogy a gazdasági együttműködés zászlóshajója a Mol, amely 200 millió dollárt fektetett be eddig Kazahsztánban, ahol részt vesz egy jelentős földgáz- és kőolajmező októberben megkezdődött kitermelésében.