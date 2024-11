Szervezett bandák fosztogatják a Gázába érkező segélyszállítmányokat

Tisztviselők szerint a Gázai övezet déli felében, ahol a lakóhelyüket elhagyni kényszerült palesztinok túlnyomó többsége él, a segélyek szétosztásának legnagyobb akadálya a fosztogatás. Segélyszervezetek és szállítócégek szerint fegyveres csoportok megölték, megverték és elrabolták a segélyszállító teherautók sofőrjeit az izraeli Kerem Shalom átkelő környékén, amely a Gáza déli részébe vezető fő belépési pont.

A tolvajok, akik korábban cigarettacsempészetet folytattak, de most már élelmiszert és más szállítmányokat is lopnak, a lakosok szerint helyi bűnözői családokhoz kötődnek. A bandákat a megfigyelők a Hamász riválisaiként jellemzik, és egyes esetekben a Hamász biztonsági erőinek maradéka is célba vette őket az enklávé más részein − írja riportjában a The Washington Post.

Az ENSZ humanitárius szervezetei és Adham Shuhaibar gázai üzletember szerint, akinek a konvojban nyolc teherautója volt, a legutóbbi súlyos incidensben az ENSZ élelmiszersegélyt szállító 109 teherautójából 98-at fegyveresek fosztottak ki szombatra virradó éjszaka. A fosztogatók lőttek a teherautókra, és órákig fogva tartották az egyik sofőrt − mondta Shuhaibar. Az UNRWA, az ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynökségének közleménye szerint a támadás „sérüléseket okozott a humanitárius munkásoknak” és „jelentős károk keletkeztek a járművekben”.

Muhannad Hadi, az ENSZ humanitárius koordinátora szerint

Gázában teljesen megszűnt a közbiztonság.

Ami tavasszal nagyrészt véletlenszerű atrocitásoknak indult, amikor kétségbeesett civilek raboltak teherautókról, mára szervezett bűnszervezetté vált. A bandák egyre erőszakosabbá és erősebbé váltak, ami súlyosbítja a tél közeledtével a 2 millió kitelepített és éhező ember élelmiszerrel, valamint higiéniai cikkekkel való ellátását.

A bandák felemelkedése

A polgári rend februárban kezdett összeomlani, amikor Izrael a humanitárius konvojokat őrző civil rendőröket vette célba, arra hivatkozva, hogy a Hamász vezette kormányhoz tartoznak. Kétségbeesett civilek és bűnözők kezdték megrohanni a teherautókat, hogy ellopják az ellátmányt, ami a szállítmányok lassulását okozta. A segélymunkások szerint kezdetben a fosztogatók közül sokan éhes emberek voltak, akik a családjukat próbálták ellátni.

Nyárra fellendült a csempészett cigaretták jövedelmező feketepiaci kereskedelme, és szervezett bandák támadtak teherautókra, hogy átkutassák azokat.

A dohány vált a meghatározó fizetőeszközzé. Georgios Petropoulos, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala gázai irodájának vezetője szerint egy doboz cigarettáért ma körülbelül 1000 dollárt (380 ezer forintot) kell fizetni.

A nyár folyamán az ENSZ és a nemzetközi segélyszervezetek 25,5 millió dollár értékű humanitárius árut veszítettek el fosztogatás miatt – derül ki a The Post által megszerzett október 28-i PowerPoint-prezentációból.

Egy nemzetközi segélyszervezet munkatársa elmondta, hogy a bandák korábban az útra hajigálták ki a segélyt a civileknek, miután megtalálták az elrejtett cigarettákat. Most viszont „sok esetben az egész teherautót eltérítik, és egy raktárba viszik”, hogy az élelmiszert és más árukat a feketepiacon túlzó áron adják tovább – tették hozzá.

Továbbra is homályos, hogy ki profitál a csempészett vagy lopott árukból. Izraeli tisztviselők, akik gyakran vádolták a Hamászt azzal, hogy segélyek és kereskedelmi szállítmányok eltérítésével gazdagodik, a múlt héten elismerték, hogy a fosztogatások egy része mögött bűnöző családok állnak.

Néhány fosztogatónak van kapcsolata a Hamásszal, néhánynak pedig nincs

– mondta egy izraeli tisztviselő újságíróknak egy november 11-i tájékoztatón.

Adham Shuhaibar testvére, Nahed, a gázai magánfuvarozók szövetségének elnöke szerint az a férfi, akit a segélyszervezetek a legtermékenyebb banda vezetőjének tartanak, a háború előtt egy Hamász-börtönben ült köztörvényes bűncselekmények miatt.

A The Post ebben a hónapban telefonon elérte Abu Shababot, a banda feltételezett vezetőjét. Tagadta, hogy az emberei fegyvert hordanának maguknál vagy megtámadnák a sofőröket. És bár elismerte, hogy ő és rokonai „elvesznek dolgokat a teherautókból”, ragaszkodott ahhoz, hogy nem nyúlnak „ételhez, sátrakhoz vagy a gyerekeknek szánt ellátmányhoz”.

Azt mondta, hogy műveletét a kétségbeesés szülte: „A Hamász semmit sem hagyott nekünk, és a fegyvereseik időnként jönnek és lőnek ránk. Azok, akik azzal vádolnak minket, hogy Izraelnek dolgozunk, mondjanak, amit akarnak. Izraelnek nincs szüksége ránk.”