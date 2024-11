Rosszul lett a WHO vezetője, kórházba kellett vinni egy csúcstalálkozóról

Kórházba vitték Tedrosz Adhanom Gebrejeszuszt, az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) vezetőjét, miután rosszul lett a G20-országok brazíliai csúcstalálkozóján – jelentette csütörtökön az O Globo című helyi lap az MTI szerint.

A lap szerint Gebrejeszuszt belsőfül-gyulladás és magas vérnyomás okozta hipertóniás krízis tüneteivel szállították a Rio de Janeiró-i Samaritano Barra da Tijuca kórházba.

A beszámoló szerint a WHO vezetőjét hétfőn vitték be az intézménybe, de csütörtök reggel is ott volt még, ugyanis kórházi megfigyelés alatt tartják.

A WHO vezetőjét először a találkozón szolgálatot teljesítő egészségügyi szakemberek vizsgálták meg, és gyógyszert adtak neki a magas vérnyomására, ám amint állapota stabilizálódott, elengedték – írta az O Globo.

