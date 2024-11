Egy zenekar énekese rákosnak hazudta magát, majd zsebre tette az adományokat

Létezik egy thaiföldi metalcore zenekar, akik Annalynn névre hallgatnak – és hagyományos eszközökkel nem sikerült világhírre szert tenniük. Ez az állapot most megváltozott, ugyanis most már az egész világ megismeri a nevüket – Magyarországon például a Nuskullnak köszönhetően –, de korántsem a zenéjük miatt, hanem az énekesük, Natapon „Bon” Jutatavivan okán, aki

rákosnak hazudta magát, és a befolyó összegből saját adósságait próbálta visszafizetni.

A banda és a kiadójuk is (a Greyscale Records, akiknél olyan bandák vannak, mint a Make The Suffer vagy az Alpha Wolf) 2024 nyarán adta a rajongók tudtára, hogy a frontembert gyomorrákkal diagnosztizálták, és mivel Thaiföldön igencsak borsosak az egészségügyi költségek, ezért a fanoktól kért segítséget a zenekar. Még különböző merchcsomagokat is összeállítottak, amelyek bevételét orvosi költségekre fordították – mármint papíron.

A valóságban azonban Bon a befolyt összeget vagy zsebre tette, vagy a felhalmozott adósságait próbálta belőle kiegyenlíteni. November végére aztán megbánta bűneit, és a banda egy Instagram-posztban tudatta a világgal, hogy ők és a barátok, családtagok és a kiadó természetesen

semmit nem tudtak a magánakciójáról.

A zenekar kijelentette, hogy Natapon annyira aprólékosan dolgozta ki az átverést, hogy még nekik sem tűnt fel semmi. Viszont a következményeken osztoznak, ugyanis a banda bejelentette, hogy azonnali hatállyal felfüggesztik működésüket, és természetesen a zenekaros csomagokat sem árusítják tovább.