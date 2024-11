Kihalás felé menetel az orosz társadalom, a megoldás sokakat meglep majd

Új törvényt dolgozott ki a demográfiai probléma kezelésére a Kreml, ami része az orosz vezetés egy szélesebb körű erőfeszítésének, hogy megállítsa a népességcsökkenést, és hogy az országot a hagyományos értékek bástyájaként népszerűsítse, amely a romlott Nyugat ellen küzd. A Duma egyhangúlag jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely betiltja a „gyermekvállalás elutasítását” népszerűsítő „propaganda” minden formáját. Ez magában foglalná az interneten, a médiában, a filmekben és a reklámokban megjelenő olyan anyagokat, amelyek a gyermekmentes életmódot vonzónak mutatják be.

Az Oroszországban tevékenykedő maroknyi polgári jogi aktivista szerint a következő dolgokat fogja büntethetővé tenni az új, szólásszabadságot korlátozó jogszabály:

ha a nagycsaládos életmódot valaki negatív színben tünteti fel, vagy

megjeleníti egyes nagy családok nyomorúságos körülményeit.

Ha valaki a gyermektelenséget boldog, elfogadható életformaként ábrázolja, vagy

felhívja a figyelmet a gyermekvállalás jelentős költségeire.

A jogsértő magánszemélyeket 1,5 millió forint, a jogi személyeket 19 millió forintig terjedő bírsággal sújtanák. A törvényjavaslatot a kormánypárt által irányított törvényhozás széles körben támogatta, és várhatóan a Szövetségi Tanács, a parlament felsőháza is jóváhagyja majd, ezután pedig Vlagyimir Putyin elnök aláírja a törvényt – számolt be az amerikai The Washington Post.

Mi az önkéntes gyermektelenség?

Az emberek egy része nem szeretne szülő lenni. Habár a jelenség az emberiséggel egyidős, az 1970-es években a gyermeket nem vállalók elkezdték magukra használni az angol „childfree” megnevezést. Ez a lefordíthatatlan szóösszetétel kvázi a szabadon választott gyermektelenséget és a gyermektelenségből adódó szabadságot hivatott egyszerre jelenteni. A választott gyermektelenséggel kapcsolatos társadalmi megbélyegzés még a 21. században is jelentős, pláne a nőkkel szemben.

Vlagyimir Putyin egyre inkább kereszténynacionalista, és ultrakonzervatív ideológiai köntöst öltő diktatúrájában az utóbbi időben az önkéntesen gyermekteleneket – és persze a nőket – teszik felelőssé az orosz hagyományok és társadalom pusztulásáért.

Ahogy mindennek, ennek a jelenségnek is vannak drasztikus, szélsőséges megnyilvánulásai, mint például az Önkéntes Emberi Kihalási Mozgalom, amely csoport aktivistái azt szeretnék elérni, hogy világ népessége drasztikusan csökkenjen azáltal, hogy az emberek tartózkodnak a szaporodástól. Az orosz kormány narratívája azonban nem ezeket támadja. Szerintük a gyermektelen ideológiát az amerikai kulturális termékek terjesztik, leginkább azért, mert a Nyugat istentelen és dekadens, és a pusztulás felé robog – legalábbis az orosz ideológusok és propagandisták álláspontja szerint.

A gyermekmentes propaganda társadalmilag veszélyes jelenség. Az amerikaiak népszerűsítik ezt. A mi országunk hatalmas, az amerikaiak ideológiája pedig veszélyes. Ezért semmilyen körülmények között nem szabad hagyni, hogy elterjedjen nálunk

– mondta Vjacseszlav Vologyin, az Állami Duma (vagyis az orosz alsóház) elnöke, aki hozzáfűzte, hogy a childfree-propaganda elleni törvényjavaslat célja, hogy megállítson minden olyan destruktív tartalmat, amely befolyásolhatja az egyén gyermekvállalási döntését.

Riasztó adatok

Érdemes megvizsgálni, hogy a valóságban milyen dolgok befolyásolják az oroszok gyermekvállalási döntését. Immáron ugyanis hetedik éve, hogy ismét fogy a népesség Oroszországban, vagyis kevesebb gyermek születik, mint ahány orosz meghal. Az ország már a Szovjetunió felbomlása óta népesedési problémákkal küzd, a 2010-es évek közepén mégis enyhe felfutás volt megfigyelhető a termékenységi rátában – a másképpen fertilitásnak nevezett arányszám azt jelöli, hogy egy nő átlagosan hány gyermeket vállal élete során. Egy nőre átlagban 2 születésnek kell jutnia, hogy egy társadalom teljes egészében újratermelje magát – vagyis ne fogyjon a népesség.

Aztán jött egy sor esemény, ami felrúgta a pár évig tartó lassú demográfiai növekedést. Az Oroszországban zajló súlyos társadalmi válságok mellett – amelyekre a későbbiekben részletesen kitérünk – a vezetés agresszív külpolitikája is negatív hatással volt a lakosság gyermekvállalási hajlandóságára. A Krím félsziget bekebelezése miatt Moszkvával szemben hozott első gazdasági szankciók után a születések száma drasztikusan elkezdett csökkenni az országban. A népességfogyást viszont kordában tartotta egy ideig, hogy a halálozások száma (más szóval mortalitás) stabil maradt.

Jött a Covid

A 2020-as évtized kezdete újabb ütést vitt be Vlagyimir Putyinék népesedéspolitikájának: a koronavírus-járványban rengeteg orosz meghalt, ráadásul a pandémia alatt kezdődő gazdasági válság eltántorította a párokat a gyermekvállalástól. A koronavírus miatt megugró halálozások kiegészültek azzal is, hogy az orosz korfa a többi posztszovjet államhoz hasonlóan egyenlőtlen. Vagyis az idősebb generációk jóval népesebbek a fiatalabbaknál – az államszocialista rendszer gyermekvállalást támogató és gyermektelenséget büntető intézkedései miatt. A szociológusok már évekkel ezelőtt figyelmeztettek, hogy amint ezek a csoportok elkezdenek megöregedni és meghalni, az orosz társadalomban népességfogyás fog beindulni.

A népesség tehát a pandémia idején már rohamtempóban kezdett el fogyni. Csak 2021-ben 1 millióval csökkent Oroszország lakosságának száma, és mára hiába szorultak vissza a Covid-halálozások, az orosz nők évről évre kevesebb gyermeket szülnek – a mérleg továbbra is negatív, és a helyzet évről évre rosszabb.

A háború rontott a folyamaton

Ezt az alapvetően is veszélyes orosz demográfiai folyamatot Vlagyimir Putyin ukrajnai „különleges hadművelete” egy közelgő katasztrófává erősítette. Már több mint 100 ezer orosz meghalt a fronton, további 600 ezer eltűnt, fogságba esett, vagy olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy harcképtelenné vált. A háború miatt közel egymillióan emigráltak Oroszországból politikai üldöztetés miatt vagy a sorozás elkerülésének érdekében. Eközben az otthon maradottak és a hazatérők a háború okozta durva életszínvonal-csökkenés és kiszámíthatatlan környezet miatt még kevésbé szeretnének gyermeket vállalni, mint alapból. A háború pusztító demográfiai hatásai Ukrajnát is sújtják, de a szomszédban dúló háború fenyegetése miatt még Magyarországon is visszaesett a születésszám.

Az orosz párok gyermekvállalását a háború miatt kiszámíthatatlanná vált gazdasági környezet mellett egy sor egyéb mikrotényező is hátráltatja. Például az, hogy az orosz – ismét csak hasonlóan a többi posztszovjet országhoz – egy végtelenül traumatizált és ebből kifolyólag stresszes, szorongó nép. A WHO szerint az orosz férfiak 37 százaléka alkoholista – sajnos Magyarországon még ennél is rosszabb a helyzet. S a keleti, tradicionális nemi szerepek egy sor egyéb olyan elvárást aggatnak mind a férfiak, mind a nők nyakába, ami miatt az oroszokon komoly nyomás van. A toxikus maszkulinitás – vagy macsókultúra – mélyen bele van ágyazva az ortodox vallás alapköveiből építkező orosz társadalomba. A férfielnyomás azonban amellett, hogy a nőket, magukat a férfiakat is elnyomja, és idejétmúlt nepi szerepekbe kényszeríti. Például, hogy a pároknak egy jövedelemből – a férfiéból – kell megélniük.

Az alkoholizmus, a kultúrából adódó stressz és a rossz életkörülmények ördögi hármasa azt eredményezi, hogy a párkapcsolatok nem stabilak, és ebből kifolyólag az ezekre alapozott családok sem. Ororszország a világ élmezőnyében helyezkedik el a válások és a családon belüli erőszak tekintetében is, sőt a terhességmegszakítások számában is előzi a legtöbb európai országot – de még az Egyesült Államokat is, amely Putyinék szerint a gyermekmentes-propagandát terjeszti. Amennyiben mindezt kiegészítjük azzal, hogy a háború után hazatér majd több millió orosz férfi, akiket a harcok egy életre megnyomorítottak testileg és lelkileg, akkor a helyzet még súlyosabbá válhat. Pláne úgy, hogy a családon belüli erőszak kiugró esetszámait a Kreml úgy fogta vissza, hogy dekriminalizálta a nők elleni erőszakot. Így a nőknek sok esetben már törvényi védelmük sincs egy bántalmazó férjjel, élettárssal szemben.

Az oroszok propagandával állítanák meg a demográfiai katasztrófát

A lesújtó adatok már a lakosságot alternatív valóságban tartó orosz vezetés számára is letagadhatatlanok voltak. Vlagyimir Putyin orosz államfő ezért 2024-et a „család évének” nyilvánította, és egy elnöki rendeletben feladatul tűzte ki az orosz tisztviselőknek a születési ráta növelését.

Az elnök célját teljesítendő a törvényhozók most olyan szokatlan elképzelésekkel állnak elő, mint a szexminisztérium – ami egy fiatalokat gyerekvállalasrá ösztönző kormányzati szerv lenne. Az opportunista politikusok hajmeresztő ötletekkel – például az áramellátás éjszakai elvágásával, hogy a fiatalok többet szexeljenek – egymásra licitálva próbálnak az elnök kedvében járni és valahogy megoldást kínálni a demográfiai válságra.

Azonban a rezsim a konkrét megoldások kidolgozása helyett valójában csak aktívan kereste a népességcsökkenés bűnbakját. Leginkább azért, mert az orosz elit továbbra sem képes nyilvánosan szembenézni azzal a valósággal, hogy a demográfiai válságot a háború jelentős mértékben súlyosbította, és hogy szociálpolitikai reformok lennének szükségesek. Októberben meg is találták a „valódi” felelősöket. Így lett az orosz kormányzati propaganda új mumusa az önkéntes gyermektelenség ideológiája és az ezt terjesztők. A kormányzat azonban már korábban elkezdte a gyermektelenség elleni kampányt, most csak törvényi formába öntötte azt, és szokás szerint büntetéseket helyezett kilátásba, ha valaki nem ért egyet Moszkva új ideológiájával.

A nőket célozzák

Volt példa, hogy egyes orosz miniszterek arra utasították a nőket, hogy 18 éves korukban alapítsanak családot, míg más kabinettagok elítélték azokat a nőket, akik a szülés előtt egyetemre mennének. Több törvényhozó és közéleti személyiség a gyermektelenségre kivetett adó bevezetésére szólított fel – hasonlóan ahhoz, amelyet Joszif Sztálin szovjet diktátor vetett ki.

Az orosz televízió és az államilag ellenőrzött internet tele van olyan kormányhirdetésekkel, amelyek a nagycsaládos élet előnyeit dicsérik. Az egyik abortuszellenes reklámban egy fiatal pár látható, akikhez éjszaka kopogtat a leendő gyermekük, aki így mutatkozik be: „Én vagyok a boldogságod”. A nő beengedi a lányt, annak ellenére, hogy a barátja tiltakozik, hogy „nem terveztük”. A nő erre azt válaszolja: „A boldogságot nem lehet megtervezni, ugye?”.

Más esetekben kormányzati influenszerek vagy magas beosztású politikusok és tábornokok feleségei népszerűsítik az elképzelést, hogy a nők hamar házasodjanak meg, és ne a karriert, hanem a gyermeknevelést válasszák életcéljuknak. Ez a kormányzati propagandamasina egészen extrém méreteket képes ölteni. Az állami egészségügyben abortuszhoz folyamodó nőket például aktív érzelmi nyomásgyakorlással próbálják eltántorítani a kormány által finanszírozott álcivilszervezetek női tagjai attól, hogy elvetessék a magzatukat. Az orosz vezetés tévesen az abortuszhoz való hozzáférésben azonosítja a népességcsökkenés okait, és nem a korábban felsorolt társadalmi válságokban és saját elhibázott intézkedéseikben.

Oroszország a világon elsőként legalizálta a terhességmegszakítást 1922-ben, ami a 12. hétig továbbra is legális, azonban a rezsim egy sor érzelmi és jogi akadályt gördít az orosz nők elé. Ennek egy újabb lépése a gyermektelenek elleni propaganda.

(Borítókép: Kadétok felvonulnak a győzelem napján a Vörös téren Moszkvában 2020. június 24-én. Fotó: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images)