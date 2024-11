Az egész francia társadalmat megrázta Dominique Pelicot esete, aki csaknem egy évtizeden keresztül gyógyszerezte a feleségét, hogy aztán az eszméletlen állapotban lévő nőt férfiak tucatjaival erőszakoltassa meg, és mindezt videóra vegye. Pelicot a saját lányát is bántalmazhatta, továbbá fiai feleségeit is éveken keresztül kukkolhatta rejtett kamerák segítségével. Az ügyészek a legmagasabb kiszabható büntetést kérték a férfira.

A 72 éves Dominique Pelicot, a feleségét egy évtizeden át elkábító és mintegy 70 férfival megerőszakoltató francia férfi beismerte tettét, az ügyészek pedig a maximálisan kiszabható, azaz 20 évnyi börtönbüntetést követelik a bántalmazóra.

A The Guardian azt írja, hogy a követelés akkor hangzott el, amikor a francia kormány bemutatta a nők elleni erőszakkal szembeni új intézkedéseit: többek között a szexuális visszaélések elkövetéséhez használt kábítószerekre fókuszálva. A Pelicot ellen kért büntetésről Laure Chabaud helyettes államügyész azt hangsúlyozta az avignoni bíróságon, hogy az „ugyan hosszú, de nem elég hosszú az elkövetett és megismételt cselekmények súlyosságához képest”.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, nem mindennapi per zajlik Franciaországban: a 72 éves Dominique Pelicot-t azzal vádolják, hogy több mint egy évtizeden keresztül interneten toborzott férfiakat, hogy aztán saját otthonukban szexuális aktust hajtsanak végre elkábított feleségén. A rendőrség legalább 92 alkalommal elkövetett nemi erőszakot azonosított, amelyet összesen 72 férfival kötnek össze. Közülük ötvenet azonosítottak és megvádoltak, a férj mellett ők is bíróság elé álltak.

Pelicot elismerte a vádakat, azt mondta: „Nemierőszak-tevő vagyok.” A vádlott a számítógépén több száz, nemi erőszakról készült videót őrzött. Pelicot úgy bukott le, hogy egy carpentras-i szupermarketben nők szoknyája alá filmezett, ekkor tartóztatták le. Időközben a férfi felnőtt gyerekei is bíróság elé álltak: lánya, a 45 éves Caroline Darian azt állítja, hogy apja őt is elkábította és bántalmazta, miután a számítógépén ezt megerősítő felvételeket talált saját magáról. Ez nem minden, Pelicot a fiai feleségeiről is rendszeresen rejtett kamerás felvételeket készített meztelenül, terhesen, otthona különböző helyiségeiben.

Az élvezetek keresése abban a vágyban nyilvánult meg, hogy leigázza a feleségét, megalázza, sőt tetteivel és szavaival megalázza azt a személyt, akit a világon a legjobban becsült

– mondta Chabaud az avignoni bíróságon, ahol Pelicot és további 50 másik szexuális erőszakkal vádolt férfi ellen szeptember óta folyik a tárgyalás.

Gisèle Pelicot f eminista ikonná vált

A többség ugyan Pelicot-hoz hasonlóan elismerte, hogy bántalmazta Gisèle Pelicot-t, de tagadta a nemi erőszak vádját, azt sugallva, hogy azt hitték, valamiféle szexuális játék részesei.

A tárgyalás 50. napját vezető ügyész, Jean-Francois Mayet arról beszélt, hogy az ügy megrázta a francia társadalmat, tagjainak másokhoz való viszonyát. „Ez nem az elítélésről vagy felmentésről szól, hanem a férfiak és nők közötti viszony alapvető megváltoztatásáról” – hangsúlyozta. Gisèle Pelicot hamar nemzetközi feminista ikonná vált, mivel lemondott a névtelenség jogáról, lehetővé tette, hogy a tárgyalást nyilvánosan tartsák, és bemutassák a férje által készített videókat, amelyeken láthatók az erőszakos cselekmények. Az asszony gyakorlatilag a tárgyalás minden napján tapsvihar közepette lép be a bíróság épületébe, és abban bízik, hogy a per megváltoztatja „a társadalom macsó hozzáállását a nők szexuális zaklatásához”.

November 25-én, a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából több európai nagyvárosban, Franciaországban és Olaszországban is az erőszak visszaszorításáért tüntettek a hétvégén.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható (h., k., cs., p. 18:00–22:00, k. 8:00–12:00, sze. 12:00–14:00). További információ az Egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.