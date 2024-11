Meghalt a világ legidősebb férfija

A Guinness-világrekordok számolt be arról kedden, hogy 112 éves korában meghalt John Tinniswood, a világ legidősebb férfija. A brit lakos 1912. augusztus 26-án született Liverpoolban, abban az évben, amikor a Titanic elsüllyedt.

A férfi hétfőn halt meg egy southporti idősek otthonában. „Utolsó napjait zene és szeretet vette körül” – áll a családja közleményében. Tinniswood 2024 áprilisában, 111 évesen lett a világ legidősebb élő embere, a 114 éves venezuelai Juan Vicente Perez halála után. Legfontosabb tanácsa az egészség megőrzéséhez a mértékletesség gyakorlása volt.

Ha túl sokat iszol, vagy túl sokat eszel, vagy túl sokat sétálsz; ha bármiből túl sokat csinálsz, akkor végül szenvedni fogsz

– mondta a férfi, aki egész életében Liverpool FC-szurkoló volt, és mindössze 20 évvel a klub alapítása után született.

Tinniswood mind a két világháborút átélte, de túlélte a spanyolnáthát, majd a koronavírus-járványt is. A legidősebb férfi címe mellett egy másikkal is büszkélkedhetett, hiszen ő volt a második legidősebb II. világháborút túlélő veterán is.

A férfi egész életében a jelenleg a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Liverpool labdarúgócsapatának szurkolója volt, ami pedig külön érdekesség, hogy a klub mind a 19 bajnoki címét és mind a nyolc FA-kupa-győzelmét láthatta. Tinniswood az angol tengerparti kisváros, Southport egyik idősotthonában lakott. Katie Howard, az otthon vezetője azt mondta korábban a BBC-nek, hogy megtiszteltetés gondoskodni Tinniswoodról, hiszen egy „elképesztő egyéniség, akinek még megannyi történetet kell elmesélnie”, fejben pedig továbbra is nagyon tiszta, „nagyon szeret újságot olvasni és rádiót hallgatni”.