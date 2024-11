A tragédia után az újvidéki polgármester menesztését kezdeményezik az ellenzéki képviselők

Az ellenzéki képviselők kezdeményezik Milan Durics újvidéki polgármester menesztését, akit szerintük politikai felelősség terhel a vasútállomásnál történt tragédia miatt.

A Délhír portál úgy tudja, hogy a javaslat lesz a december 3-i városi képviselő-testület egyetlen napirendi pontja.

Mint arról beszámoltunk, november 1-jén tizenöt ember – köztük egy 5 és egy 9 éves kislány – meghalt és legalább harmincan megsérültek, amikor leomlott az újvidéki vasútállomás tetőszerkezete. Néhány nappal a tragédia után népes gyászmenet vonult végig az újvidéki vasútállomástól a városházáig. Annak a 14 áldozatnak a fényképét mutatták vádlón, akik a pályaudvar leomlott előtetője alatt lelték halálukat.

A példátlan tragédiáért a hatóságokat hibáztatják, és a felelősök megbüntetését követelték. A tiltakozókhoz a polgármesteri hivatal előtt néhány álarcos fiatal csatlakozott, akik erőszakkal próbáltak behatolni a rendőrök által jól védett épületbe, majd szennyvizet eresztettek ki egy tartálykocsiból, miközben ablakokat és ajtókat törtek be. Késő este az államfő is Újvidékre érkezett. A tüntetők Goran Vesics építésügyi miniszter, Milos Vucsevics miniszterelnök és Milan Durics újvidéki polgármester távozását is követelték.

Ahogyan arról hétfői cikkünkben írtunk, tizenketten a fogdában várják a nyomozás folytatását a tragédia ügyében, az ügyészség ugyanis elrendelte letartóztatásukat olyan súlyos bűncselekmény gyanújával, amelynek következtében emberek haltak meg és sebesültek meg súlyosan. Ha beigazolódik bűnösségük, 2–12 év szabadságvesztéssel sújthatják őket, erről bővebben ide kattintva olvashat.