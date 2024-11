Donald Trump szerint atomháború lett volna, ha ő nincs jóban Kim Dzsongunnal

A világ fél szeme most Donald Trump megválasztott amerikai elnökön van, ugyanis most történelmi lehetőség van arra, hogy USA és Észak-Korea közelítsen egymáshoz. Trump első hivatali idejében nem volt felhőtlen a kapcsolat a két ország között, ám most annak ellenére, hogy Kim Dzsongun észak-koreai elnök kifejezetten oroszbarát politikát folytat és nukleáris segítség is szóba került, előrelépés történhet és rendezheti viszonyát az Egyesült Államok és Észak- Korea. Trump úgy véli, hogy van olyan jó a kapcsolata, hogy ennek köszönhetően nem robbant ki egy nukleáris háború.