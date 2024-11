Vlagyimir Putyin fél megnyomni a piros gombot

Az idegek végletekig fokozódó háborúja várható a következő hetekben Ukrajnában – állapította meg Vadim Deniszenko újságíró, a Jövő Ukrán Intézetének ügyvezető igazgatója. A szakértő a Fokusz ukrán hírlap hasábjain elemezte ki azokat a tényezőket, amelyek meghatározzák az ukrajnai helyzet jövőbeli alakulását.

Deniszenko elsőként arra világított rá, hogy Vlagyimir Putyinnak nem sikerült információs villámháborút indítania és nukleáris háborúval riogatnia a Nyugatot. Néhány nappal a „Dnyipro” ballisztikus rakéta bevetése után világossá vált, hogy a Kreml számítása kudarcot vallott, és hogy a brit és amerikai rakéták ukrajnai bevetése – legalábbis egyelőre – nem jelent nukleáris fenyegetést a világra vagy Ukrajnára.

Az újságíró szerint a csata második szakaszába léptünk. Ez a szakasz pedig az idegek háborúja, amit ő maga a „tárgyalást megelőző csatának” nevez. Meddig fog tartani ez a szakasz? Mindent összevetve, legalább néhány hétig. Úgy látja, az oroszok elég fegyvert halmoztak fel Ukrajna kimerítéséhez, és minden embert bevetnek, akit csak tudnak.

Deniszenko szerint a Kreml számára legalább két pozitív tényező esett egybe az emberi élőerő felhalmozását tekintve. Kurszk után, amikor a pénz nélküli mozgósítás veszélye fenyegetett, kissé megnőtt a szerződéses katonák száma, akik korábban kiváró magatartást tanúsítottak és várták, hogy a szerződéses árak emelkedjenek. Másrészt az őszi leszerelés mostanra véget ért, ami szintén többletforrásokat biztosított a szerződéses katonák számára.

Van egy harmadik, még mindig elméleti tényező: a rubel összeomlása. Valószínű, hogy ez újabb kisebb megugrást eredményezhet azok számában, akik még mindig fontolgatják, hogy életüket pénzre cserélik. Így sajnos az előrejelzéseink, miszerint az oroszok november-decemberben kifogynak az emberekből, némileg tévesnek bizonyultak. Most már azt mondhatjuk, hogy az ellenség március-áprilisig »húsbavágó támadásokat« folytathat

– hívta fel a figyelmet.

A szerző – mielőtt kielemezte Putyin további lépéseit – emlékeztetett, hogy az orosz–ukrán háborúnak három oka van:

A Kreml úgy gondolta, hogy egy gyors háromnapos háború mindhárom problémát megoldja, mostanra azonban világossá vált, hogy Putyin a három kérdés közül egyiket sem fogja tudni megoldani. De még mindig ezek a fő tényezők, amelyek miatt Putyin folytatni akarja a háborút. Ráadásul tisztában van azzal, hogy minden körülmények között van pénze arra, hogy a háborút még másfél-két évig, esetleg még tovább folytassa.

A következő tényezők viszont a háború folytatása ellen szólnak:

Egyszerűen fogalmazva: a tárgyalási folyamatban Putyin dilemma előtt áll: folytatni a háborút és megpróbálni elérni a 2022-re kitűzött célokat, ami szinte lehetetlen, vagy visszalépni és elérni a szankciók feloldását. Erre a kérdésre egyelőre maga Putyin sem tud választ adni – véli Deniszenko.

A különböző orosz politikusok által oly sokat emlegetett nukleáris csapás több okból is tényezővé válik a mai politikai retorikában. Deniszenko emlékeztetett, hogy Putyin körül van egy öregemberekből álló radikális csoport – Patrusev, Kovalcsuk, Csemezov és Vajno –, akik Putyinnál is radikálisabbak akarnak látszani.

Az elemzés szerint sajnos úgy tűnik, hogy a kubai rakétaválsággal ellentétben, amikor Mikojan személyében Hruscsovnak volt egy nyilvános ellenfele, most az orosz elnöknek egyáltalán nincs ellenfele ebben a kérdésben.

Deniszenko szerint ez a csoport úgy látja, hogy egy atomcsapás bebetonozná saját és gyermekeik hatalmát az országban, de ez is csak egy mítosz. Emlékeztetett, hogy ugyanakkor van egy másik szereplő, Kirijenko vezérkari főnök-helyettes, aki csendben nézi az eseményeket, és úgy véli, hogy Putyin nukleáris csapás utáni elszigeteltsége őt teszi Oroszország de facto elnökévé.

Ki ellenzi ezt? Bármilyen furcsán hangzik is, maga Putyin. Pontosabban a félelme. Putyin nemcsak az életét félti, hanem két másik dolgot is: először is nagyon fél a teljes elszigetelődéstől. Egy nukleáris csapás pedig nagy valószínűséggel pontosan ehhez vezetne. Másodszor, fél attól, hogy elveszíti a történelemkönyvben a saját fejezetét. És ez a két dolog a legfőbb elrettentő erő, legalábbis egyelőre. Megismétlem tehát, amit egy hete mondtam: a nukleáris fenyegetés ma minimális