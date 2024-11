Senki nem táncolt még úgy a meleghimnuszra, mint Donald Trump

A YMCA 40 évvel a megjelenése után a slágerlisták élére került, köszönhetően a Donald Trump által indított online táncszenzációnak. A megválasztott elnök, aki kampánygyűléseit a Village People dalára táncolva fejezte be, utánzók hullámát indította el a közösségi médiában.

Victor Willis, a Village People énekese, aki egyszer arra kérte a megválasztott elnököt, hogy ne játssza tovább a zenéjüket, azt mondta, hogy korábban azt hitte, Trump meg fogja unni a dalt. „De ez soha nem történt meg” − tette hozzá.

Donald Trump merev táncmozdulatai, amelyek általában abból állnak, hogy a karjait a feje fölött lengeti és az ökleivel pumpál, utánzók egész hadát indította el a közösségi médiában.

A YMCA a hetvenes évek végén történt megjelenése után többször is listavezető lett, de azóta sem tért vissza a pole pozícióba. A dal még a csúcson sem jutott a második helynél tovább az amerikai Billboard Hot 100 és az amerikai Dance Club Songs listáján − közölte a The Telegraph.

Rövid ideig feltámadt 2020-ban, miután a Saturday Night Live egyik szkeccsében felhasználták, hogy kigúnyolják Trump vonzalmát a meleghimnusz iránt. Ekkor bekerült az iTunes Top 20-as listájára, és második lett a Billboard dance/elektronikus eladási listáján.

A dal akkor kezdett el újból emelkedni a Billboard listáján, amikor Trump a választások előtt kampánykörútra indult. Október végén a top 15-be került, majd néhány héttel később az első helyre emelkedett.

Újra a csúcson

A diszkóklasszikus népszerűsége óriásit nőtt a kampányidőszakban, amikor Donald Trump gyűléseinek egyik alapdarabjává vált. A megválasztott elnök szinte minden egyes rendezvényén lejátszották az 1978-as híres meleghimnuszt aki gyakran furcsán táncolt arra. A mozdulatsor azóta mémek százait ihlette meg.

A Last.fm adataiból, amelyeket az NBC News elemzett, kiderült, hogy a YMCA hallgatottsága több mint megháromszorozódott. Mintegy 366 százalékkal ugrottak meg az adatok május végétől november 5-ig − írja a The Independent.

Úgy tűnik, hogy a Donald Trump jellegzetes mozdulatai végigsöpörtek az amerikai sportvilágon is, miután a hétvégén több amerikai sportoló is rájátszott ezekre a mérkőzéseken. A jellegzetes táncot már évekkel ezelőtt lehetett látni Trump gyűlésein, amikor is a volt elnök az ökleivel pumpálva pózolt támogatóinak.

Októberben Trump azzal került be a hírekbe, hogy idő előtt befejezte egy rendezvényét Pennsylvania államban, és helyette közel 40 percet töltött a színpadon táncolva olyan zenékre, mint a YMCA és az Ave Maria.

Úgy tűnik, akkor is élvezi a dalt, amelyet „a melegek nemzeti himnuszának” nevez, amikor nem a kampánykörúton van, és a floridai Mar-a-Lago country klubjának vendégei számára is lejátssza.

A YMCA talpra állítja az embereket, és megmozgatja őket

− mondta 2022-ben.