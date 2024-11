Volodimir Zelenszkij először beszélt arról, hogy hajlandó lenne tűzszüneti megállapodást kötni, ha Ukrajnát a jelenleg ukrán ellenőrzés alatt álló területekkel felvennék a NATO-ba, később pedig diplomáciai úton tárgyalhatna a jelenleg orosz megszállás alatt álló területek visszaszolgáltatásáról – írja a Sky News.

Az ukrán elnökkel Stuart Ramsay, a Sky News főtudósítója készített interjút, aki arra kérte őt, hogy válaszoljon azokra a sajtóértesülésekre, amelyek szerint Donald Trump egyik terve a háború befejezésére az lehet, hogy Kijev átengedi a Moszkva által megszállt területeket, cserébe Ukrajna NATO-csatlakozásáért.

Ez az első alkalom

Zelenszkij válaszában kifejtette, hogy a NATO-tagságot „az ország nem megszállt részeinek kellene felajánlani a háború forró szakaszának befejezése érdekében”, amennyiben maga a NATO-meghívás elismeri Ukrajna nemzetközileg elismert határait.

A lap szerint ezzel úgy tűnik, az ukrán elnök elfogadja, hogy az ország megszállt keleti része egyelőre kívül esik egy ilyen megállapodáson.

Ha meg akarjuk állítani a háború forró szakaszát, akkor a NATO ernyője alá kell vennünk Ukrajnának azokat a területeit, amelyek a mi ellenőrzésünk alatt állnak. Ezt gyorsan kell megtennünk. És akkor Ukrajna (orosz ellenőrzés alatt álló – a szerk.) területeit Ukrajna diplomáciai úton visszakaphatja

– jelentette ki.

Zelenszkij szerint tűzszünetre van szükség, hogy „garantálni lehessen, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem tér vissza”, hogy további ukrán területeket foglaljon el. Arról beszélt, hogy a NATO-nak „azonnal” le kellene fednie Ukrajna azon részét, amely Kijev ellenőrzése alatt maradt, mivel Ukrajnának erre „nagyon nagy szüksége van, különben vissza fog jönni (Putyin – a szerk.)”.

Ez az interjú az első alkalom, hogy Zelenszkij késznek mutatkozott egy olyan tűzszüneti megállapodás aláírására, amely magában foglalná az ukrán területek átadását Oroszországnak. A legtávolabb eddig akkor ment el, amikor kijelentette, hogy csak akkor egyezne bele területek átadásába, ha egy népszavazáson a lakosság többsége úgy döntene, hogy el akar szakadni Ukrajnától. Ehhez azonban szerinte Ukrajnának újra ellenőrzése alá kellene vennie a területeket, hogy biztosítani tudják a szabad és tisztességes népszavazást.

Ukrajna több, mint ezer napja kitart

Ukrajna területének mintegy ötöde áll jelenleg orosz ellenőrzés alatt. 2022 szeptemberében Oroszország egy nemzetközileg el nem ismert népszavazást követően egyoldalúan bejelentette, hogy elcsatolja Ukrajnától a Donyecki, Herszoni, Luhanszki és Zaporizzsjai területeket.

Zelenszkij álláspontja szerint a területek ukránok maradnak, Oroszország megszállása pedig jogellenes, és Kijev nem fog területeket átengedni a békeszerződés érdekében. Az ukrán elnök az év elején egy „győzelmi tervet” terjesztett az ukrán parlament elé, amely tartalmazta az ukrán területek átadásának elutasítását.

Moszkva azonban azt sugallta, hogy semmilyen békemegállapodásban nem fog lemondani az erői által elfoglalt területekről, és azzal érvelt, hogy a területek átengedése előfeltétele annak, hogy egyáltalán tárgyalóasztalhoz üljön.

Annak ellenére, hogy Ukrajna a háború kitörése óta több mint 1000 napja kitartóan védi területét az orosz terrortól és ellentámadásokat kísérelt meg, a kijevi erők az elmúlt hónapokban lépéshátrányba kerültek, Oroszország pedig előnyre tett szert az ország keleti részén.

Donald Trumpról is elmondta a véleményét

Trump választási győzelme óta a brit médiának adott első interjújában Zelenszkijt arról is kérdezték, hogy mit gondol az Egyesült Államok leendő elnökéről, és azt mondta, hogy „együtt kell működnünk az új elnökkel”, hogy „a legnagyobb támogatója legyen”.

Közvetlenül vele akarok dolgozni, mert különböző hangok érkeznek az őt körülvevő emberektől. És ezért nem szabad hagynunk, hogy bárki körülötte tönkretegye a kommunikációnkat

– jelentette ki, hozzátéve, hogy ez haszontalan és romboló hatású lenne. „Meg kell próbálnunk megtalálni az új modellt. Meg akarom osztani vele az ötleteimet, és meg akarom hallgatni őt” – tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy Donald Trumppal személyesen szeptemberben beszélt, amikor New Yorkba utazott. „Volt egy beszélgetésünk. Nagyon meleg, jó, konstruktív beszélgetés volt... Nagyon jó találkozó volt, és ez egy fontos első lépés volt. Most elő kell készítenünk néhány találkozót” – tette hozzá.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, pénteki, percről percre frissülő hírfolyamunkat itt találja.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszél 2024. október 17-én Brüsszelben, Belgiumban. Fotó: Thierry Monasse / Getty Images)