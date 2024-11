A Vatikán váratlanul bejelentette, hogy a pápa találkozik Orbán Viktorral

A tervek szerint Ferenc pápa december 4-én fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a Vatikánban, a meghallgatásra reggel 8 órakor a VI. Pál-teremben kerül sor – írja az Ansa a Vatikáni Sajtóirodára hivatkozva. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke a hírt megerősítette.

Emlékezetes, a pápa 2023 tavaszán háromnapos látogatáson vett részt Budapesten. Beszédet mondott a Karmelita kolostorban, a Szent István-bazilikában, majd a Papp László Sportarénában 11 ezer fiatalnak. A pápalátogatás csúcseseménye a vasárnap délelőtti, Kossuth téren tartott szentmise volt, amelyre tízezrek érkeztek az ország minden szegletéből.

Nem ez volt az első találkozó – és nem is az utolsó a legfrissebb hírek szerint – a katolikus egyházfő és Orbán Viktor között. 2021-ben az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjét tartotta a Hősök terén a szentatya, de előtte a kormányfő fogadta a Szépművészeti Múzeumban Áder János akkor köztársasági elnökkel és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel az oldalán. A következő évben Orbán Viktor látogatott el a Vatikánba, ahol Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadta. A magyar miniszterelnök a találkozón egy 1750-ben nyomtatott, angol–latin nyelvű nagyheti imakönyvvel és egy Bartók Béla-kötettel ajándékozta meg a pápát, míg az egyházfő egy Szent Mártont ábrázoló bronzplakettel lepte meg Orbánt.

Korábban Habsburg Eduárd, Magyarország vatikáni nagykövete úgy nyilatkozott a The Independentnek adott interjújában, hogy az orosz háborúban Ferenc Pápa, Orbán Viktor és Donald Trump szövetsége hozhatja el a békét. Arról már írtunk ebben a cikkben, hogy a novemberben második ciklusára is megválasztott amerikai elnökkel többször is tárgyalt a miniszterelnök az elmúlt hetekben, most pedig a „béketrió” harmadik tagjához, a szentatyához is ellátogat.