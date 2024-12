Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsa alelnöke kemény üzeneteket küldött Georgiába. Az egykori orosz elnök lámpavasakra való akasztásról beszélt, és arról, hogy ha nem figyelnek oda, Ukrajna sorsára juthatnak. Medvegyev Zelenszkijnek is üzent a Telegramon, „illegitim drogfüggőnek” nevezve őt – írja az ukrán Pravda.

Ahogy arról beszámoltunk, Tbilisziben erőszakos tüntetések robbantak ki, miután az ország kormányfője, Irakli Kobahidze bejelentette, felfüggesztik a tárgyalásokat az EU-csatlakozási kérelmüket illetően. A rendőrség vízágyúval, paprikaspray-vel és könnygázzal oszlatta az uniópárti tüntetőket, akik a parlamentbe próbáltak betörni. Néhányan pirotechnikai eszközöket dobtak a rendőrökre, miközben azt kiabálták, hogy „oroszok!” és „rabszolgák!”.

Szalome Zurabisvili államfő azt közölte szombaton, hogy nem mond le a pozíciójáról, annak ellenére, hogy lejár a mandátuma. Döntését azzal indokolta, hogy nem fogadja el az októberi választások eredményét, szerinte ugyanis „nincs legitim parlament, ebből fakadóan egy illegitim parlament nem választhat új államfőt. Így nem kerülhet sor új elnök beiktatására, és a mandátumom érvényben marad” – vezette le Zurabisvili. Ezekre a mondatokra és a Georgiában kirobbant utcai eseményekre reagált most Dmitrij Medvegyev a Telegramon.

„Grúziában újabb színes forradalmat kísérelnek meg. Az emberek egyik része kiabál, rombol, és mindent felgyújt maga körül, a másik része pedig hallgat. Georgia »lejárt elnöke«, Zbigniew Brzezinski szorgalmas tanítványa, az őrült Salome néni azt mondta, nem hagyja el a székét, mert nem ismeri el a választásokat” – fogalmazott az orosz exelnök.

Ilyenért régen lámpaoszlopokra akasztották az embereket. Manapság már humánusabb idők járnak, de majd elmúlik. Minden feltétel adott, hogy az ország polgári összecsapások szakadékába zuhanjon (...) Úgy tűnik, gyorsan követik az ukrán utat a sötét szakadékba. Ennek általában nagyon rossz vége szokott lenni

– jelentette ki Medvegyev, akinek az ukrán elnökhöz is volt pár szava. Azt állítja, hogy az ukrán emberek jelentős többsége nem szeretné már Zelenszkijt az elnöki székben látni, de arról is beszélt, hogy a háborút az utolsó ukránig akarják folytatni. „Zelie népszerűsége zuhant, a legtöbb ukrán azt akarja, hogy távozzon. Ezt nem én mondom, a Times írta. Az ukránok mindössze 16 százaléka szavazna rá egy választáson, 60 százalékuk pedig egyáltalán nem akarja, hogy újra elinduljon” – írta Putyin bizalmasa, aki kitért a háborúra is.

„A rezsim az utolsó ukránig ragaszkodik a totális háborúhoz, a választásokat a lehető legjobban késlelteti, mert csak így tarthatják hatalmon ezt az illegitim drogfüggőt. Nem lesz tehát könnyű a tárgyalás a Trump-adminisztráció és a Bandera-rezsim között. A háború leállítása Zelenszkijnek és a társainak olyan lenne, mint a halál. A véres hatalmuk végét jelentené.”