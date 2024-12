Ki állítja meg a szélsőjobboldalt Romániában?

Rég volt ilyen izgalmas és ekkora téttel bíró parlamenti választás Romániában, miután egy héttel ezelőtt a semmiből a függetlenként induló szélsőjobboldali Calin Georgescu nyerte meg az elnökválasztás első fordulóját, ahova a kormánypártok jelöltjei be se jutottak. Emiatt sokan most azt találgatják, Georgescu győzelme csak egy egyszeri anomália volt, vagy egy hosszabb távú trend kezdete. A szélsőjobboldal előretörése növelheti a választói részvételt, ami hatással lehet a magyar kisebbségek politikai képviseletét ellátó RMDSZ bejutására is.