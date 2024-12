Legalább 25 halálos áldozata van a szíriai lázadók elleni légicsapásoknak

Az orosz és szíriai vadászgépek vasárnap a lázadók kezén lévő Idlibet támadták Szíria északi részén − közölték katonai források, és Bassár el-Aszad szíriai elnök ígéretet tett rá, hogy visszaszorítja az Aleppóba betörő fegyvereseket is. A hadsereg közleménye szerint az elmúlt napokban számos várost visszafoglaltak a lázadóktól − tájékoztatott az MTI.

Vasárnap légicsapás érte a négymillió lakosú Idlib központjának egyik zsúfolt lakónegyedét is, ahol a helyi mentőszolgálat legkevesebb hét halottról és sok sebesültről számolt be. A fehér sisakosok az X-en arról írtak, hogy az Idlib és Aleppo elleni légitámadások halálos áldozatai között tíz gyermek is volt. Továbbá közölték, hogy november 27. óta a szíriai és orosz légicsapások miatt már 56-an haltak meg, köztük 20 gyermek.

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország és Franciaország a vasárnap késő este kiadott közös közleményében azonnali deeszkalációra szólított fel Szíriában, miután a Hajat Tahrír as-Sám (HTS) nevű dzsihadista csoport és a vele szövetséges lázadószervezetek fegyveresei a jelentések szerint a hétvégén elfoglalták Aleppót, amely a szíriai kormányerők ellenőrzése alatt állt.

Szorosan figyelemmel kísérjük a szíriai fejleményeket, és sürgetjük a deeszkalációt valamennyi fél részéről, valamint a civilek és az infrastruktúra védelmét, hogy megakadályozzuk a további kényszerű elvándorlást és a humanitárius segélyek megszakadását

− fogalmazott a négy NATO-állam a közös nyilatkozatában.

„A jelenlegi eszkaláció csak aláhúzza, hogy sürgősen szükség van a konfliktus szíriai vezetésű politikai megoldására” az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2254-es határozatával összhangban − fűzték hozzá a közleményben arra a 2015-ös határozatra utalva, amely béketárgyalásokat szorgalmazott a szíriai kormány és az ellenzéki erők között.

Mindeközben szíriai katonai források szerint Irakból több tucat, Irán által támogatott milicista lépte át a határt, hogy utánpótlást biztosítson a kormányerőknek. és támogassák őket a fegyveres felkelők elleni küzdelemben az ország északi részén.

(Borítókép: Emberek dolgoznak egy légicsapás romai között Idlibben, Szíriában 2024. december 1-én. Fotó: The White Helmets / Handout / Reuters)