A dél-koreai elnök rendkívüli katonai jogrendet vezetett be, kizárták a képviselőket a parlamentből

Jun Szogjul elnök szerint államellenes erők meg akarják fosztani a dél-koreaiakat a szabadságuktól és boldogságuktól, ezért rendkívüli katonai jogrendet vezet be. Szogjul lépését nemcsak a legnagyobb ellenzéki párt, a Demokratikus Összefogás Pártja, hanem még saját pártja, a konzervatív Polgári Erők is elítélte. Több képviselő is a koreai parlamenthez sietett, hogy ott megállíthassák az elnököt, azonban a katonai jogrend miatt a katonák útjukat állták.